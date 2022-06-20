Украину атакуют тропические ливни и сильнейшая засуха: синоптики назвали даты

Погода в Украине / pixabay

Погода в Украине этим летом будет жаркой, особенно в июле и августе. Нас вновь ждут засуха, которые будут сменяться тропическими ливнями.

Как сообщают синоптики, средняя температура будет выше на 1-2 градуса. В июле и августе будут длительные периоды без осадков.

И они могут сменяться сильными ливнями с грозами, во время которых будут выпадать месячные, а то и двух-трехмесячные нормы осадков.

Кроме того, тепловой стресс будут испытывать как растения, так и люди. Преобладать будет антициклональная погода с дефицитом осадков.

"Все это повлияет и на сельскохозяйственное производство и создаст проблемы для выращивания овощных культур. В некоторых регионах будет отмечаться засуха и отсутствие осадков. При этом следует отметить, что для периода Ла-Нинья характерны резкие смены погоды. Такое колебание погоды очень характерно для Ла-Ниньи. Но там, где будут использовать систему орошения, даже в таких условиях смогут получить хороший урожай овощей", – рассказала эколог Вера Балабух, передает Обозреватель.

Самыми жаркими и засушливыми месяцами лета станут июль и август. По словам Балабух, осадков будет недостаточно. Но еще один важный момент – как они будут выпадать.

Что касается урожая озимых сортов, то, по словам заведующей отделом агрометеорологии Украинского гидрометцентра Татьяны Адаменко, он обещает быть хорошим.

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Погода в Украине

Погода в Украине летом 2022 будет с невероятными сюрпризами. Как рассказал руководитель Экологической нации Богдан Красавцев, ожидается, что традиционно самым жарким месяцем будет август.

Специалист говорит, что летом погода будет зависеть от многих факторов, одним из которых является состояние климата.

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