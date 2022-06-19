Украину завалит градом и зальет дождями: синоптики назвали даты

Погода в Украине / pixabay

Погода в Украине к конце июня может резко изменится. Как сообщает метеоролог Стас Щедрин, начаться сезон мощных ливней с грозами.

По его словам, существует большая вероятность, что с 21 июня в Украине начнется сезон ливней. Щедрин предупреждает, что дождливая погода может затянуться до 28 июня, однако отмечает, что это не стопроцентная информация.

Сезон ливней, по словам эксперта, может сопровождаться грозами, градом и шквалами ветра.

По данным Укргидрометцентра, 21 июня в большинстве регионов Украины следует ожидать ливни с грозами.

Отмечается, что солнечная погода без осадков возможна только в Крыму, Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях. Средняя дневная температура воздуха будет от +22 до +30 градусов.

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Погода в Украине

Погода в Украине летом 2022 будет с невероятными сюрпризами. Как рассказал руководитель Экологической нации Богдан Красавцев, ожидается, что традиционно самым жарким месяцем будет август.

Специалист говорит, что летом погода будет зависеть от многих факторов, одним из которых является состояние климата.

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