Врежет невыносимая жара: синоптики дали прогноз на июль

Погода в Украине / pixabay

Погода в Украине в июле будет переменчивой. Как прогнозируют синоптики, стоит ждать холода и жары, а пасмурных дней с дождями будет немало.

В книге народного синоптика Леонида Горбаня сообщается, что июль будет довольно прохладным.

Он прогнозировал, что в начале июля будут идти кратковременные дожди. В середине месяца вернется жара, потом несколько похолодает и пойдут дожди. В начале третьей декады июля снова станет теплее.

По данным синоптического ресурса Wisemeteo, самой холодной температурой будет +19, максимальной температурой будет +30. Будет немало мрачных дней с осадками.

Синоптический ресурс Gismeteo показал прогноз погоды на первую декаду июля. Согласно данным для Киева, в конце июня вероятно похолодание до +15 градусов.

Первая часть июля будет жаркой - до +31, затем температура несколько снизится.

Погода в Украине

Погода в Украине летом 2022 будет с невероятными сюрпризами. Как рассказал руководитель Экологической нации Богдан Красавцев, ожидается, что традиционно самым жарким месяцем будет август.

Специалист говорит, что летом погода будет зависеть от многих факторов, одним из которых является состояние климата.

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