Украина поплывет: синоптики предупредили об атаке мощных гроз и ливней

Погода в Украине / pixabay

Погода в Украине 18 июня ожидается умеренно теплая, однако не обойдется без осадков. Как сообщают синоптики, Украину атакуют ливни и град.

Синоптик Наталья Диденко предупредила, что завтра в течение дня будет +20...+27 градусов.

"Дожди и грозы наиболее вероятны на Левобережье, при грозах местами шквалы", - предупредила синоптик.

По словам синоптика, на Правобережье 18 июня будет преимущественно без осадков.

В Киеве в субботу ожидается максимально около +25 градусов.

"Дождь, местами с грозой, которая появится в столице сегодня вечером, перейдет на завтрашнюю субботу. Однако завтра после обеда в Киеве осадки прекратятся, будет без дождя", - рассказала она.

В субботу, 18 июня, утром осадки вероятны в Черниговской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Черкасской и Одесской областях и Киеве.

К вечеру дожди сместятся на восток Украины и в Николаевскую область.

Жара возвращается

По данным синоптика, в воскресенье и понедельник в столице возобновится жара, ожидается до +30...+32 градусов.

"А во вторник снова ощутимо похолодает", - добавила она.

Погода в Украине

Погода в Украине летом 2022 будет с невероятными сюрпризами. Как рассказал руководитель Экологической нации Богдан Красавцев, ожидается, что традиционно самым жарким месяцем будет август.

Специалист говорит, что летом погода будет зависеть от многих факторов, одним из которых является состояние климата.

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