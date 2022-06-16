Налетят сильные грозы и врежет ливень: синоптики предупредили о резкой смене погоды

Погода в Украине / pixabay

Погода в Украине резко изменится 17 июня. Как сообщают синоптики, столбики термометров максимально покажут до + 27 градусов.

"Температура воздуха 17 июня в большинстве наших областей будет составлять в течение дня +20 +27 градусов, а в западных областях могло бы быть и теплее, ожидается +17 +22 градуса. Ветер не сильный, северо-западного направления", - пишет синоптик Наталка Диденко.

Дожди в пятницу возможны в западных областях, местами на Севере, а также в Винницкой, Черкасской и Одесской областях. Их могут сопровождать грозы и шквалы. На остальной территории Украины осадков не прогнозируется.

В Киеве 17 июня столбики термометров в дневные часы будут показывать +23, +24 градуса, во второй половине дня и вечером ожидается дождь с грозой.

Погода на выходные

В субботу в Киеве возможно небольшое похолодание. Но уже в воскресенье-понедельник ожидается жаркая погода.

По прогнозу Украинского гидрометцентра в субботу грозы ожидаются на севере, востоке, юге и частично в центре страны. Температура воздуха будет невысокая, от +22 до +26 градусов. На западе будет холодно ночью, от +8 до +10 градусов.

А в воскресенье в Украину вернется жара. В западной части и в центре синоптики прогнозируют от +28 до +32 градусов. На севере и в южной части прогреется до +29 градусов, на востоке ожидается +25 +27 градусов.

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Погода в Украине

Погода в Украине летом 2022 будет с невероятными сюрпризами. Как рассказал руководитель Экологической нации Богдан Красавцев, ожидается, что традиционно самым жарким месяцем будет август.

Специалист говорит, что летом погода будет зависеть от многих факторов, одним из которых является состояние климата.

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