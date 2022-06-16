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Синоптики назвали дату, когда в Украину ворвется жара +40

16 июня 2022, 02:10

В понедельник в Украину придет настоящая жара.

погода
Погода в Украине / pixabay

Погода в Украине после резкого похолодания начнет меняться. Как прогнозируют синоптики, уже в ближайшее время самая теплая пора года снова начнет вступать в свои права - столбики термометров кое-где поднимутся до 35 градусов.

По данным погодного радара Ventusky, в воскресенье, 19 июня заметно потеплеет.

На западе Украины термометры покажут 29-32 градуса. В центре страны температура воздуха будет держаться на отметке около 29 градусов.

На севере Украины будет несколько "прохладнее" - 27-29 градусов. В восточной части Украины термометров покажут до 24 градусов.

В понедельник, 20 июня, в Украину придет настоящая жара. На большей части Украины термометры покажут от 30 градусов. В частности, температура 33-34 градуса ожидается на западной и центральной Украине, на юге страны прогнозируется 30-32 градуса. Такую же температуру следует ожидать и на востоке страны. А вот в некоторых регионах на севере Украины будет несколько прохладнее - около 26 градусов.

Во вторник, 21 июня, жара в Украине продолжится. В стране ударят + 35 градусов. Холоднее будет в Черниговской и Сумской областях - там температура воздуха составит до 24 градусов.

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Погода в Украине

Погода в Украине летом 2022 будет с невероятными сюрпризами. Как рассказал руководитель Экологической нации Богдан Красавцев, ожидается, что традиционно самым жарким месяцем будет август.

Специалист говорит, что летом погода будет зависеть от многих факторов, одним из которых является состояние климата.

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