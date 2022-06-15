Украину атакует похолодание: синоптики предупредили о "морозе"

Погода в Украине / pixabay

Погода в Украине в четверг, 16 июня, будет холодная. В страну приедет похолодание, которое позволит немного отдохнуть от июньской жары.

Как сообщила синоптик Наталка Диденко, ночью 16 июня в западных регионах ожидается от +8 до +12 градусов, а в Карпатах вообще лишь +6 +10 градусов. На остальных территориях Украины будет немного теплее, однако тоже свежо - от +12 +16 градусов.

В течение дня обычно температура воздуха поднимется, например, максимальная температура в большинстве областей будет на уровне +22 +27 градусов, а на небе будут солнце и кучевые облака. Возможен кратковременный дождь.

"Почти всюду атмосферное давление будет повышенным – антициклональный характер погоды", - сообщила синоптик.

В Киеве 16 июня будет до +25 градусов днем.

А уже в пятницу в Киеве пройдет дождь с грозой, в субботу похолодает до +22 градусов, а в воскресенье снова ясная летняя погода - солнце и +27 градусов.

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Погода в Украине

Погода в Украине летом 2022 будет с невероятными сюрпризами. Как рассказал руководитель Экологической нации Богдан Красавцев, ожидается, что традиционно самым жарким месяцем будет август.

Специалист говорит, что летом погода будет зависеть от многих факторов, одним из которых является состояние климата.

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