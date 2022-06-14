УкрРус
  1. Главная
  3. Синоптик

В Украину ворвется антициклон David: синоптики рассказали, когда придет жара

14 июня 2022, 21:22

В восточной и юго-восточной части грозы, днем 15 июня в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.

погода, погода в украине
Погода в Украине / pixabay

Погода в Украине в ближайшие дни изменится. Как сообщают синоптики, уже 15 июня после того, как отступит атмосферный фронт, придет западноевропейский антициклон David.

За данным синоптика Наталки Диденко, атмосферный фронт проходит сегодня Украину. Останется он 15 июня с периодическими грозовыми дождями - только в восточных областях Украины, в Крыму и на Запорожье.

"Еще местами происходят в среду незначительные локальные дожди в западных областях, коснутся осадки Житомирщины и Винницкой области", - предупредила синоптик.

"В восточной и юго-восточной части грозы, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с (И уровень опасности, желтый)", - сообщают синоптики.

На остальной территории Украины 15-го июня антициклон David из Западной Европы обусловит сухую солнечную погоду.

В течение дня предполагается + 22 +26 градусов, в западных областях+18 + 24 градуса. Выше температура в южной части Украины, +26+29 градусов, на Запорожье чуть ниже.

В Киеве 15 июня предполагается солнечная малооблачная теплая погода. Температура воздуха в течение дня + 24 градуса.

Когда вернется жара

17 июня на западе Украины вероятны сильные осадки и грозы, а температура начнет подниматься вверх.

В воскресенье 19 июня градусы по всей стране поползут вверх - до +30.

Погода в Украине

Погода в Украине летом 2022 будет с невероятными сюрпризами. Как рассказал руководитель Экологической нации Богдан Красавцев, ожидается, что традиционно самым жарким месяцем будет август.

Специалист говорит, что летом погода будет зависеть от многих факторов, одним из которых является состояние климата.

Читайте такжеПриметы на 15 июня: что нельзя делать и как не попасть в беду

Читайте также:

погода синоптик прогноз погоды Погода в Украине
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

21:22

В Украину ворвется антициклон David: синоптики рассказали, когда придет жара

21:22

Илона Гвоздева против ЛГБТ: вспомнила скандал с Меловином и извинилась перед психически больными

21:05

Никаких важных дел больше: в Украине ликвидировали русского прокурора-полковника

20:57

Хранилища и железная дорога: Байден озвучил новые идеи по вывозу зерна из Украины

20:38

Путин собрался захватить всю Украину, однако план обречен на провал – Минобороны СШАВидео

Реклама
20:30

В Пентагоне ожидают анонса новых поставок оружия Украине на "Раммштайне-3" - CNNВидео

20:24

Россияне усиливаются для штурма Северодонецка и несут потери - ГенштабВидео

20:23

Война в Украине может затянуться до 10 лет - CNBC

20:10

Приметы на 16 июня: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

19:55

Бесплодные мечты: в России показали карту желаемого оккупантами раздела УкраиныВидео

19:31

Перелом в войне с Россией близко: почему вторая половина июня будет знаковоймнение

19:30

Поражение Украины обернется новым ударом России: Зеленский предупредил Запад о нападении ПутинаВидео

19:25

Зеленский рассказал о мире с Россией после ПутинаВидео

19:23

Невероятное везение и перемены к лучшему: 3 знака станут настоящими счастливчиками летом 2022Видео

19:18

В Кабмине, объяснили пройдет ли в 2022 году пенсионная реформа и поднимут ли соцвыплаты

18:57

Бритни Спирс пришлось заключить брачный контракт с молодым мужем - озвучены необычные условия

18:47

Мол, новости из Украины очень токсичны: Ефросинина рассказала, как европейцы устали от нашей войныВидео

18:35

В Минобороны поведали, будут ли призывать женщин на фронтВидео

18:34

Завершение войны и освобождение территорий: Зеленский поставил Кремлю условие по встрече с ПутинымВидео

18:23

Олег Жданов. Чего ждать на фронте в ближайшее времяВидеоблоги

Реклама
18:05

Военный эксперт рассказал, какое количество РСЗО поможет ВСУ в боях с русскимиВидео

17:47

Гаубицы Panzerhaubitze 2000 будут доставлены в Украину уже в ближайшее время – Минобороны ФРГВидео

17:43

Приметы на 15 июня: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

17:30

Магнитные бури в июне 2022 года: какие геомагнитные сюрпризы нас ждут на этой неделеВидео

17:27

Кто купается в озере для питья, тому повестка: в Трускавце решили радикально бороться с нарушителями

17:24

Какой пряник готовят для Украины за отказ от членства в НАТОмнение

17:11

В России предложили отозвать признание независимости Латвии, Эстонии и УкраиныВидео

16:56

Авиация РФ опасается крушащего удара от ВСУ: враг уже не летает на подконтрольные Киеву районыВидео

16:54

В Сети сообщили о взрыве в авто херсонского предателя Сальдо: он опроверг инцидентВидео

16:44

Самая вкусная молодая картошка с хрустящей корочкой: восхитительный рецептВидео

16:43

Мамина копия: в сети появилось редкое видео старшей дочери Бейонсе и Jay ZВидео

16:29

Поддержка и опора: 3 самых надежных знака зодиакаВидео

16:27

Шоумен Бедняков потряс украинцев тяжелым рассказом о кончине матери в МариуполеВидео

16:20

В Минагрополитики пояснили, как блокада портов ударила по курсу доллара

16:12

Союзная помощь Польши и Великобритании может решить исход войны в Украине – Пионтковский

16:01

Оккупанты пытались сдать на металлолом запчасти к комплексу ПВО, чтобы не ехать на передовуюВидео

15:39

"Ненавижу": украинская ведущая показала, как в Германии на нее напал россиянин за "Слава Украине"Видео

15:36

Гороскоп Таро на июль 2022: Львам стоит поберечь сердце, Девы начнут все с нуля, а Раков ждет успехВидео

15:18

"Стыдно, что я служил": майор полиции России сжег военный билет в протест против войныВидео

15:15

Российским кораблем, который обстреливает ракетами Украину, командует предатель из Винницы

Реклама
15:05

Измотанная Лолита, которая не обращает внимания на войну, покинула Россию

14:59

Дудь продает квартиру в России и покидает страну

14:59

Силы обороны Украины уже в 10 километрах от центра Изюма – аналитикиВидео

14:42

На пороге третьей мировой войны: почему осенью с подачи Китая может начаться реальный трешмнение

14:33

Убедил Путина, что тот как Петр I: в МВД раскрыли роль в войне куратора "Л/ДНР" КириенкоВидео

14:17

Православный календарь на июль 2022: Ивана Купала, день Петра и Павла, день Крещения Руси – важные даты

14:16

"Забрали все деньги": продюсер Фадеев пожаловался на санкции

14:14

В бою под Изюмом Харьковской области погиб известный киевский активист Роман РатушныйВидео

14:13

"С кем сейчас воюют русские": Газманов опозорился, пытаясь высмеять ВСУ

13:52

Дефицит бензина – не беда: в Сумах авто местного жителя ездит на дровахВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять