В Украину ворвется антициклон David: синоптики рассказали, когда придет жара

Погода в Украине / pixabay

Погода в Украине в ближайшие дни изменится. Как сообщают синоптики, уже 15 июня после того, как отступит атмосферный фронт, придет западноевропейский антициклон David.

За данным синоптика Наталки Диденко, атмосферный фронт проходит сегодня Украину. Останется он 15 июня с периодическими грозовыми дождями - только в восточных областях Украины, в Крыму и на Запорожье.

"Еще местами происходят в среду незначительные локальные дожди в западных областях, коснутся осадки Житомирщины и Винницкой области", - предупредила синоптик.

"В восточной и юго-восточной части грозы, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с (И уровень опасности, желтый)", - сообщают синоптики.

На остальной территории Украины 15-го июня антициклон David из Западной Европы обусловит сухую солнечную погоду.

В течение дня предполагается + 22 +26 градусов, в западных областях+18 + 24 градуса. Выше температура в южной части Украины, +26+29 градусов, на Запорожье чуть ниже.

В Киеве 15 июня предполагается солнечная малооблачная теплая погода. Температура воздуха в течение дня + 24 градуса.

Когда вернется жара

17 июня на западе Украины вероятны сильные осадки и грозы, а температура начнет подниматься вверх.

В воскресенье 19 июня градусы по всей стране поползут вверх - до +30.

Погода в Украине

Погода в Украине летом 2022 будет с невероятными сюрпризами. Как рассказал руководитель Экологической нации Богдан Красавцев, ожидается, что традиционно самым жарким месяцем будет август.

Специалист говорит, что летом погода будет зависеть от многих факторов, одним из которых является состояние климата.

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