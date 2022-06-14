Мощные грозы и сильнейший шторм: синоптики предупредили о серьезном похолодании в Украине

Погода в Украине / pixabay

Погода в Украине резко изменится в ближайшие дни. Как сообщают синоптики, уже с 14 июня на западе спадет летняя жара, а в некоторых областях вероятны грозы, град и шквалы.

В западных областях ожидается +18 +24 градуса, на севере, в Винницкой области, в Кропивницком, в Черкасской области тоже будут комфортные +22+28.

Жара задержится на юге, востоке, в Днепре, на Полтавщине - здесь +27 +32 градуса.

В течение дня периодические кратковременные дожди и грозы предусматриваются на юге, местами в центральных областях и вечером вторника дойдут до восточных областей.

В Киеве 14-го июня жара спадет до +24 +25. Дождь в столице возможен утром или в первой половине дня вторника.

"В ближайшие дни жара ослабнет даже в южной части и в восточных областях Украины", - прогнозирует синоптик Наталка Диденко.

Похолодание в Украине

По данным Укргидрометцентра, уже 15-го июня жара спадет на всей территории страны.

И до конца недели критических градусов не ожидается.

17 июня станет еще холоднее на западе, +20 +23 (кроме Закарпатья с +23 +25), на севере +22 +25, на остальной территории +24 +28. Грозы и дожди возможны на западе и севере.

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Погода в Украине

Погода в Украине летом 2022 будет с невероятными сюрпризами. Как рассказал руководитель Экологической нации Богдан Красавцев, ожидается, что традиционно самым жарким месяцем будет август.

Специалист говорит, что летом погода будет зависеть от многих факторов, одним из которых является состояние климата.

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