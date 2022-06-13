В Украину налетит сильный шторм и резкое похолодание: синоптики назвали дату

Погода в Украине / ua.depositphotos.com, pixabay

Погода в Украине с 14 июня резко изменится. В страну придет снижение температуры до +20 +25 градусов.

По данным синоптиков Укргидрометцентра, уже со вторника 14 июня начнется снижение температуры. Сначала смена погоды затронет западные и северные области, а уже 15-16 июня "градуса" немного ослабнут на востоке и юге.

13 июня все еще будет печь. Температура по стране +27 +32. Дожди и грозы возможны на востоке, а также во Львовской области и на Волыни.

В четверг 14 июня осадки вероятны почти везде, кроме запада. Температура в западных областях снизится до +22 +25, на севере +23 +27, в других областях +26 +31 градуса.

15 июня снижение температуры затронет уже всю страну, ожидается +21 +25, на востоке и юге +24 +27. В восточных областях возможны грозы и осадки.

В четверг 16 июня такая же температура, но осадки не предвидятся.

17 июня станет еще холоднее на западе, +20 +23 (кроме Закарпатья с +23 +25), на севере +22 +25, на остальной территории +24 +28. Грозы и дожди возможны на западе и севере.

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Погода в Украине

Погода в Украине летом 2022 будет с невероятными сюрпризами. Как рассказал руководитель Экологической нации Богдан Красавцев, ожидается, что традиционно самым жарким месяцем будет август.

Специалист говорит, что летом погода будет зависеть от многих факторов, одним из которых является состояние климата.

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