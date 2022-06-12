Налетит сильнейший шторм и выпадет град: синоптики предупредили о похолодании в Украине

Погода в Украине / pixabay

Погода в Украине в ближайшую неделю будет неустойчивой. Как сообщают синоптики, ожидается колебание температуры воздуха и осадки разной интенсивности.

"В первой половине недели погодные условия в большинстве регионов страны будут определяться влиянием котловины и линий неустойчивости. Преобладает жаркая и влажная воздушная масса турецкого происхождения", - сообщают синоптик Игорь Кибальчич.

С середины недели атмосферное давление постепенно повысится, а воздушная масса сменится более прохладной и сухой. Поэтому ориентировочно с 16 по 19 июня осадков будет выпадать гораздо меньше, а температурный фон снизится на 3 – 5 °С.

Погода с 13 по 19 июня

В понедельник, 13 июня, дожди с грозами пройдут в восточных, центральных, запорожских областях, а также на крайнем западе страны. На Левобережье Украины днем местами возможны сильные ливни с градом и шквалами до 17 – 22 м/с. Ветер преимущественно переменных направлений, 3 – 8 м/с. Температура воздуха ночью составит +15…+20 °С, днем воздух прогреется до +25…+30 °С, в южных областях и Приазовье до +33 °С.

Во вторник, 14 июня, неустойчивая погода с грозовыми дождями сохранится в восточных местах центральных областях, а также в Приазовье и Сумской области. В остальных регионах страны преимущественно без осадков. Ветер будет преобладать северо-западный, на востоке Украины юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +16...+21°С, днем +23...+28°С, в южных и восточных областях до +32°С. В западных областях ночью +9...+14°С, днем +18...+23°С.

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В среду, 15 июня, дожди пройдут на востоке страны и в Приазовье. На остальной территории Украины без существенных осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью будет колебаться в пределах +8…+13 °С, в южных и восточных областях +14…+19 °С; днем составит +22…+27 °С.

В четверг, 16 июня, под влиянием малоподвижного антициклона осадков не предполагается, только в северных областях днем местами пройдут небольшие кратковременные ливни с грозами. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Минимальная температура ночью ожидается +10...+15°С, максимальная днем +24...+29°С.

В пятницу, 17 июня, ночью без осадков, днем в западных и местами северных областях пройдут дожди, местами интенсивные. На остальной территории без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Ночью воздух охладится до +13...+18°С, днем прогреется до +25...+30°С, в западных областях +22...+27°С.

На выходные, 18-19 июня, ожидается погода преимущественно без осадков, лишь в субботу в центральных и северных областях возможны дожди в сопровождении гроз. Ветер северо-восточного направления с переходом на юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью составит +14…+19 °С, днем +25…+30 °С.

Погода в Украине

Погода в Украине летом 2022 будет с невероятными сюрпризами. Как рассказал руководитель Экологической нации Богдан Красавцев, ожидается, что традиционно самым жарким месяцем будет август.

Специалист говорит, что летом погода будет зависеть от многих факторов, одним из которых является состояние климата.

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