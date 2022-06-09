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Налетят мощные грозы и сильный ливень: синоптики назвали дату, когда Украину атакует циклон

9 июня 2022, 09:17

Дождливая погода с грозами снова охватит Украину 11 июня.

погода
Погода в Украине / pixabay

Погода в Украине постепенно становится жаркой и дождливой. Как сообщают синоптики, в некоторых регионах ожидаются ливни с грозами, а где-то температура воздуха превысит отметку в +30 градусов.

Об этом свидетельствуют метеорологические погодные карты от Укргидрометцентра.

В пятницу, 10 июня, дожди с грозами охватят больше территорий, чем в четверг. В западных и южных регионах, а также в Винницкой области пройдут кратковременные дожди, ожидаются грозы.

Ночью температура воздуха по всей Украине будет в пределах +16+18 градусов, а днем на севере и востоке отметка термометра поднимется до +31 градуса.

Дождливая погода с грозами снова охватит Украину 11 июня. Температура воздуха в западных регионах ночью +14 +16, днем от +24 до +29 градусов. Все остальные области ночью будут от +15 до +19, а днем ожидается +26 +31.

Дожди и грозы продолжат свое продвижение к востоку, поэтому осадки будут в воскресенье, 12 июня, почти на всей территории Украины за исключением Луганской, Донецкой и Запорожской областей. Температура воздуха будет варьироваться ночью от +14 до +20 градусов, зато днем столбик термометра местами может показывать +28 +31.

Погода в Украине

Погода в Украине летом 2022 будет с невероятными сюрпризами. Как рассказал руководитель Экологической нации Богдан Красавцев, ожидается, что традиционно самым жарким месяцем будет август.

Специалист говорит, что летом погода будет зависеть от многих факторов, одним из которых является состояние климата.

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