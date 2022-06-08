Жара набирает темпы: синоптики назвали самый теплый день в Украине

Погода в Украине / pixabay

Погода в Украине в июне радует по-настоящему летним теплом. Как сообщают синоптики, в четверг, 9 июня, в Украине будет много солнца, на большей части страны дождей не ожидается.

Как отмечает в прогнозе Наталья Диденко, кратковременные дожди 9 июня местами вероятны только в Карпатах, в Сумской, Одесской, Николаевской, Херсонской областях и в Крыму.

Ветер будет юго-восточным, умеренным, возможны сильные порывы в западных областях и южной части. Температура воздуха днем достигнет +25 +30 градусов. В Киеве 9 июня будет сухо, солнечно и жарко, днем столбики термометров покажут до +28 градусов.

Читайте такжеПриметы на 9 июня: что нельзя делать и как не попасть в беду

В Украинском гидрометцентре прогнозируют, что температура будет понемногу повышаться.

10 июня будет +24 +29, на Западе и юге вероятны дожди с грозами, но ничего серьезного. В пятницу осадки возможны также в Днепре и Кропивницком.

11-12 июня осадков станет больше - они охватят в основном Правобережье, а температура повысится до +31 (чуть ниже, +24 +28 на западе).

По данным Gismeteo, с 14-16 июня температура на большей части страны достигнет +30 +32 градусов.

Погода в Украине

Погода в Украине летом 2022 будет с невероятными сюрпризами. Как рассказал руководитель Экологической нации Богдан Красавцев, ожидается, что традиционно самым жарким месяцем будет август.

Специалист говорит, что летом погода будет зависеть от многих факторов, одним из которых является состояние климата.

Читайте такжеТропические ливни и невыносимая жара: климатолог назвала самый жаркий период лета

Читайте также: