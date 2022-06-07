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Ударит похолодание +11: синоптики назвали самые холодные дни

7 июня 2022, 19:29

Погода в Украине будет сухой и теплой, только ночью прохладной.

погода
Погода в Украине / pixabay

Погода в Украине показывает почти идеальное синоптическое лето. Теплый воздух, отсутствие жары, кратковременные дожди, но ночные температуры еще холодные.

Как прогнозирует синоптик Наталья Диденко, 8 июня, в среду, в Украине максимальная температура воздуха будет колебаться в пределах +24 +19 градусов. Ночью все еще будет преобладать свежесть и прохлада - от +11 до +18 градусов.

В большинстве областей дожди 8 июня маловероятны. Они возможны в некоторых западных регионах, за исключением Тернопольской и Хмельницкой областей, но локальные, кратковременные, зато с грозами. Что касается ветра, то он будет юго-восточным, 3-8 метров в секунду.

Погода в Киеве 8 июня будет сухой и теплой. Температура воздуха в течение дня составит +25 +28 градусов.

"Свежие ночи и утренники еще будут защищать украинцев от невыносимой летней жары", - говорит синоптик.

Синоптики отмечают, что после 18 июня в Украине ударит уже 30-градусная жара.

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Погода в Украине

Погода в Украине летом 2022 будет с невероятными сюрпризами. Как рассказал руководитель Экологической нации Богдан Красавцев, ожидается, что традиционно самым жарким месяцем будет август.

Специалист говорит, что летом погода будет зависеть от многих факторов, одним из которых является состояние климата.

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