Украину атакует антициклон Burkhart: синоптики назвали самый жаркий день

Погода в Украине / pixabay

Погода в Украине в ближайшие дни будет очень жаркой. На Украину надвигается антициклон Burkhart, который принесет сухую и солнечную погоду с высоким атмосферным давлением.

Как сообщает синоптик Наталья Диденко, на крайнем западе Украины местами пройдут локальные дожди с грозами, а атмосферное давление будет медленно меняться.

"Температурная картинка будет красивой – в течение дня вторника везде в Украине предусматриваются комфортные +24-28 градусов", - рассказала Диденко.

В Киеве 7 июня погода ожидается сухой и теплой. В течение дня максимальная температура воздуха достигнет +25-27 градусов.

"Водные градусы уже вполне приемлемы для купания для многих людей. Однако, как говаривал классик, "купаться или не купаться" – решать вам", - сообщила синоптик.

Погода в Украине

Погода в Украине летом 2022 будет с невероятными сюрпризами. Как рассказал руководитель Экологической нации Богдан Красавцев, ожидается, что традиционно самым жарким месяцем будет август.

Специалист говорит, что летом погода будет зависеть от многих факторов, одним из которых является состояние климата.

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