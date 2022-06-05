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Синоптик рассказал, когда в Украине резко потеплеет

5 июня 2022, 04:10

В середине июня теплая погода сохранится, но жары ждать не стоит.

погода
Погода в Украине / pixabay

В июне сильной жары не будет, однако стоит ожидать умеренно теплую погоду, особенно после 20-х чисел месяца.

Народный синоптик Владимир Деркач отмечает, что после переменчивой погоды на протяжении всей весны, 30-градусной жары в начале лета также ожидать не стоит.

Погода на вторую декаду июня

В середине июня теплая погода сохранится. В некоторые дни температура воздуха будет превышать 30 градусов, но это будет исключением.

По словам синоптика, осадков будет меньше, но они будут носить локальный характер.

Возможны сильные кратковременные дожди, иногда с порывами.

Погода на третью декаду июня

После 20 чисел июня будет теплее всего в июне – дождей практически не будет и обойдется практически без резкого изменения погоды.

В конце третьей декады температура немного снизится.

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Погода в Украине

Погода в Украине летом 2022 будет с невероятными сюрпризами. Как рассказал руководитель Экологической нации Богдан Красавцев, ожидается, что традиционно самым жарким месяцем будет август.

Специалист говорит, что летом погода будет зависеть от многих факторов, одним из которых является состояние климата.

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