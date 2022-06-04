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В Украину идет мощный циклон: синоптики предупредили о сильных ливнях и огромном граде

4 июня 2022, 21:56

Большую часть территории Украины накроют дожди, грозы, шквалы.

погода
Погода в Украине / pixabay, ua.depositphotos.com

Погода в Украине 5 июня резко испортится. Как обещают синоптики, почти по всей территории страны пройдут дожди.

По прогнозу синоптика Натальи Диденко, температура воздуха резко упадет до +17...+22°C. Только в южных и восточных регионах сохранится тепло, местами жара от +25 до +32°C.

Согласно данным синоптика, большую часть территории Украины накроют дожди, возможны грозы.

Сухо, предположительно, будет лишь в некоторых южных районах и на востоке страны.

В Киеве 5 июня ожидается облачная погода и грозовые дожди. Атмосферное давление снизится. Температура воздуха опустится до +17...+19°C.

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Народный синоптик Стас Щедрин предупредил Украинцев, что циклон, принесший непогоду в виде дождей, гроз, града и шквального ветра, покинул территорию Украины 4 июня.

Но уже воскресенье, 5 июня, в Украину придет другой циклон, который в большинстве областей спровоцирует очень сильные ливни.

Также он показал фото с последствиями гроз на Черкащине и во многих областях 2 июня.

Погода в Украине

Погода в Украине летом 2022 будет с невероятными сюрпризами. Как рассказал руководитель Экологической нации Богдан Красавцев, ожидается, что традиционно самым жарким месяцем будет август.

Специалист говорит, что летом погода будет зависеть от многих факторов, одним из которых является состояние климата.

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