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Украину охватит сильным похолоданием: появился новый прогноз синоптиков

4 июня 2022, 04:10

В воскресенье, 5 июня во всех уголках Украины дожди с грозами.

погода
Погода в Украине / pixabay

Погода в Украине в ближайшие дни устроит неприятный сюрприз. Если в субботу украинцы еще смогут увидеть летнее солнце, то в воскресенье почти во всех уголках страны ожидаются дожди.

Как сообщают синоптики Укргидрометцнтра, 4 июня на Западе Украины будут идти дожди с грозами. Температура воздуха в Черновцах и Тернополе прогреется до 27 градусов. В остальных регионах страны в этот день без осадков.

"В Запорожье будет по-летнему знойно - днем температура воздуха составит 31 градус. В столице без осадков, температура днем - 24-26, ночью - 11-13 со знаком "плюс"", - сообщают синоптики.

В воскресенье, 5 июня во всех уголках Украины дожди с грозами. Минимальная дневная температура - 18 градусов, максимальная - 29 в Херсоне и Запорожье. В Киеве днем - 18-20 градусов, ночью - 13-15.

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Когда потеплеет и ударит жара в Украине

Уже 6 июня похолодание отступит, а температура выровняется по всей стране до +23 +26 градусов. Только на южном черноморском побережье и в Крыму температура ниже +20 +24, также здесь вероятны сильные дожди, грозы.

7-8 июня по стране +22 +29, местами незначительные осадки с грозами.

Погода в Украине

Погода в Украине летом 2022 будет с невероятными сюрпризами. Как рассказал руководитель Экологической нации Богдан Красавцев, ожидается, что традиционно самым жарким месяцем будет август.

Специалист говорит, что летом погода будет зависеть от многих факторов, одним из которых является состояние климата.

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