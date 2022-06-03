Украину атакует аномальная погода: синоптики назвали дату

Погода в Украине / pixabay

Погода в Украине на этих выходных 4 и 5 июня ожидается нестабильной. Как прогнозируют синоптики, будут идти дожди и ударит пекло +32.

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, 4 июня в Украине сохранится теплая погода. Температура воздуха днем составит +24 +28 градусов, на Юге и Востоке ожидается +25 +31 градус.

Осадки вероятным только в западных областях, где ожидаются дожди с грозами. На остальной территории Украины в субботу будет сухая солнечная погода.

Уже в воскресенье, 5 июня, дожди и грозы расширят область своего "действия" на большую часть территории Украины. Сухо будет днем на юго-востоке и Востоке. Температура воздуха 5 июня резко снизится до +17 +22 градусов.

В южной части и в восточных областях Украины похолодания ожидать не стоит, там ожидается даже жаркая погода: +25 +32 градуса.

В Киеве 4 июня ожидается теплый солнечный день, а 5 июня в столице пройдут грозовые дожди, снизится атмосферное давление.

В субботу в столице будет +23 градуса, а в воскресенье станет холоднее, максимально +17 +19 градусов.

Погода в Украине

Погода в Украине летом 2022 будет с невероятными сюрпризами. Как рассказал руководитель Экологической нации Богдан Красавцев, ожидается, что традиционно самым жарким месяцем будет август.

Специалист говорит, что летом погода будет зависеть от многих факторов, одним из которых является состояние климата.

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