УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Синоптик

Украину атакует аномальная погода: синоптики назвали дату

3 июня 2022, 18:58

Температура воздуха 5 июня резко снизится до +17 +22 градусов.

погода
Погода в Украине / pixabay

Погода в Украине на этих выходных 4 и 5 июня ожидается нестабильной. Как прогнозируют синоптики, будут идти дожди и ударит пекло +32.

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, 4 июня в Украине сохранится теплая погода. Температура воздуха днем составит +24 +28 градусов, на Юге и Востоке ожидается +25 +31 градус.

Осадки вероятным только в западных областях, где ожидаются дожди с грозами. На остальной территории Украины в субботу будет сухая солнечная погода.

Уже в воскресенье, 5 июня, дожди и грозы расширят область своего "действия" на большую часть территории Украины. Сухо будет днем на юго-востоке и Востоке. Температура воздуха 5 июня резко снизится до +17 +22 градусов.

В южной части и в восточных областях Украины похолодания ожидать не стоит, там ожидается даже жаркая погода: +25 +32 градуса.

В Киеве 4 июня ожидается теплый солнечный день, а 5 июня в столице пройдут грозовые дожди, снизится атмосферное давление.

В субботу в столице будет +23 градуса, а в воскресенье станет холоднее, максимально +17 +19 градусов.

Погода в Украине

Погода в Украине летом 2022 будет с невероятными сюрпризами. Как рассказал руководитель Экологической нации Богдан Красавцев, ожидается, что традиционно самым жарким месяцем будет август.

Специалист говорит, что летом погода будет зависеть от многих факторов, одним из которых является состояние климата.

Читайте также:

погода синоптик прогноз погоды Погода в Украине
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

18:58

Украину атакует аномальная погода: синоптики назвали дату

18:53

Оккупанты закрепляются в Северодонецке, пошли на штурм Бахмута и СоледараВидео

18:52

"Культ страшных предсмертных мучений": Арестович высказался о России и оккупантах

18:35

Тяжелое вооружение и средства ПВО: посол Украины назвал сроки поставок ФРГ для ВСУВидео

18:31

"Какое мурло": в Сети разгорелся скандал из-за режиссера Байрак, которая поддержала войну в УкраинеВидео

Реклама
18:26

"Я выла, будто кто-то умер": Оля Полякова назвала свой настоящий возраст

18:14

Украину ждут бои за Краматорск и Славянск: как остановить оккупантовмнение

18:08

Ретроградный Сатурн 4 июня для всех знаков: у кого на полгода будут заморожены все доходы и планыВидео

18:06

Летнее солнцестояние 2022: что нужно сделать, чтобы привлечь благополучие и здоровье

17:56

Войска РФ укрепляют позиции вблизи Сумской и Черниговской областей: будет ли повторное вторжениеВидео

17:48

"Грузимся и уходим": пропагандисты РФ сняли удар по ВСУ и нарвались на жесткую ответкуВидео

17:38

ЕС официально отменил на год все пошлины и сборы по украинскому экспортуВидео

17:15

Любовница Путина Кабаева, основатель "Яндекса" и русские палачи Бучи: кто попал под новые санкции ЕСВидео

17:15

Деньги будут литься рекой: 4 знака зодиака ждет богатство в июне 2022Видео

17:13

"Вы что, конченые?": Кошевой со слезами на глазах наехал на знакомых из родного ЛуганскаВидео

17:10

"Крым и культура вне политики": Фагот жестко раскритиковал Гребенщикова за его прошлые путинские нарративыВидео

17:09

Центрально-восточная Европа поддерживает вступление Украины в НАТО и ЕС - опросВидео

16:58

Бои под Северодонецком: ВСУ отбросили оккупантов от двух населенных пунктовВидео

16:43

ЕС поставит Венгрию на место: эксперт объяснил, как ответить на шантаж ОрбанаВидео

16:35

Россия "достигла определенных результатов" в Украине: Песков о том, сколько будет длиться спецоперацияВидео

Реклама
16:32

"Сирийского мясника" Дворникова отстранили от командования оккупантами в Украине - CIT

16:15

Право вето для Венгрии в ЕС: почему о нем проще заявить, чем сделатьмнение

16:13

"Он находится в военном состоянии": Кошевой рассказал о тяжелой встрече с Зеленским во время войныВидео

15:59

Россия вербует наемников в "ЛДНР": сколачивает ДРГ и забрасывает в тыл УкраиныВидео

15:59

"Боится разозлить Путина": Гордон прошелся по журналистке, которая сочувствует Украине

15:48

Стоит до трех сотен гривен: в Украине активно продают услугу "постоять в очереди на заправке"

15:43

"Это как попасть в западный Берлин": пленные боевики "ЛДНР" отказываются от обменаВидео

14:59

Невероятно вкусный и хрустящий рулет из трех ингредиентов за 10 минут: простой рецептВидео

14:54

Звонки убийце Путину, "дырявые" санкции, "мычание" и "трусость": Грибаускайте резко высказалась в адрес Запада

14:42

"Донецкого котла" не будет: Гиркин закатил истерику из-за провала Россией второго этапа войныВидео

14:21

Поляки убеждены, что РФ атакует страны Евросоюза, а венгры - не верят: новый опрос

14:19

Вернулись в СССР: в оккупированном Бердянске люди остались без денег и связи и меняют вещи на еду

14:04

Турция незаконно покупает украденное в Украине зерно - посолВидео

13:38

Злятся, что украинцы ездят по миру: русские в бессильной ярости крадут магниты с холодильников - СБУ

13:38

Германия боится помогать Украине в войне с РФ: избегает начала третьей мировой войныВидео

13:22

"Штурмовали" военкомат 5 раз, родителям звонили уже с фронта: братья из Ровно погибли на войнеВидео

13:20

Как Украине снять угрозу вторжения из Беларусимнение

13:15

Бойцы ВСУ быстро и надежно ликвидировали российских десантников, творивших зверства под КиевомВидео

13:00

Гороскоп на завтра, 4 июня 2022: Львам – везение, Девам – интриги, Скорпионам – расходыВидео

12:52

Притворилась мертвой: на Киевщине рашисты жестоко расстреляли 13-летнюю девочку, она чудом спасласьВидео

Реклама
12:16

"Просился домой, хотел холодца": поучительная история 21-летнего пленного оккупанта-контратникаВидео

12:14

28 оккупантов отправили в ад: ВСУ уничтожили на Запорожье 3 танка и 7 ББМ, взяли трофеиВидео

11:35

Экс-депутату Госдумы Невзорову с женой дали украинское гражданство

11:34

Заявления для американцев: почему не стоит искать "зраду" в риторике СШАмнение

11:22

Евросоюз окончательно утвердил шестой пакет санкций против России: список ограничений

11:08

Бойцы ВСУ за границей обучаются стрелять из мощного оружия HIMARS - журналист Пентагона

11:05

Оккупанты убили шестерых человек в Мариуполе для съемки пропагандистского роликаФотоВидео

11:00

"Заработали миллионы на олигархах РФ": The Rolling Stone назвал артистов, развлекавших людей Путина

10:59

Под Харьковом "пропали" 40 человек из разведроты боевиков "ЛНР"

10:39

В Китае желают помочь России, но боятся санкций Запада - The Washington Post

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять