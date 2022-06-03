Будет заливать: синоптики предупредили об опасной погоде в Украине

Погода в Украине / pixabay

Погода в Украине в ближайшие сутки ожидается опасная. По прогнозу синоптиков, часть регионов накроет сильным штормовым ветром.

Уже в ближайшую пятницу температура воздуха пойдет вверх и местами ожидается свыше 30 градусов тепла.

Температура воздуха 3 июня составит от +23 до +27 градусов. В южной и восточной части прогреется больше, до +26 +31 градуса. На западе страны будет тепло, от +20 до +25 градусов.

Кроме того, во многих областях ожидается сильный ветер - северный и северо-восточный, 5-12 м/с.

Днем 3 июня периодические дожди и грозы возможны в Сумской, Харьковской, Полтавской областях и местами - в Луганской области.

В Киеве пятница будет теплой. Днем воздух прогреется до +22 +24 градусов. Небольшой дождь в Киеве возможен только ночью, днем будет сухо.

Погода на выходных

По прогнозу Украинского гидрометцентра, в субботу запад страны накроет сильными грозами. В центре, на севере и в южной части будет сухо, тепло и солнечно.

На востоке и юго-востоке начнет сильно припекать солнце, местами ожидается повышение температуры воздуха до +30 +33 градусов.

В воскресенье грозами и кратковременными дождями охватит всю Украину. Температура воздуха начнет падать в западных, северных и центральных областях. На юге и востоке удержится жаркая погода.

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Погода в Украине

Погода в Украине летом 2022 будет с невероятными сюрпризами. Как рассказал руководитель Экологической нации Богдан Красавцев, ожидается, что традиционно самым жарким месяцем будет август.

Специалист говорит, что летом погода будет зависеть от многих факторов, одним из которых является состояние климата.

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