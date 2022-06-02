В Украине резко похолодает и обрушатся ливни: синоптики назвали даты

Погода в Украине / pixabay

Погода в Украине принесет небольшое похолодание. Как отмечают синоптики, температура снизится 5-6 июня в большинстве областей Украины. Пока же нас ждут несколько жарких дней с периодическими дождями и грозами.

Синоптики Укргидрометцентра прогнозируют, что 3-4 июня так же будет тепло +23 +26, а на юге и востоке - жарко - до +30 и выше. Местами ожидают дожди и грозы.

5 июня посвежеет на западе и севере +20 +23, на Закарпатье теплее, +24 +26, в центре +23 +26, а на востоке и юге все еще жара, +28 +33. Кроме того, страну атакуют грозы и мощные ливни.

В понедельник 6 июня в Украине будет от +20 до +26 градусов, а на востоке и юге снизится до +25 +28.

Ночью резко похолодает. В западные и северные области придет всего +10 +15.

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Погода в Украине

Погода в Украине летом 2022 будет с невероятными сюрпризами. Как рассказал руководитель Экологической нации Богдан Красавцев, ожидается, что традиционно самым жарким месяцем будет август.

Специалист говорит, что летом погода будет зависеть от многих факторов, одним из которых является состояние климата.

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