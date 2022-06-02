УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Синоптик

В Украине резко похолодает и обрушатся ливни: синоптики назвали даты

2 июня 2022, 17:08

В понедельник 6 июня в Украине будет от +20 до +26 градусов.

погода
Погода в Украине / pixabay

Погода в Украине принесет небольшое похолодание. Как отмечают синоптики, температура снизится 5-6 июня в большинстве областей Украины. Пока же нас ждут несколько жарких дней с периодическими дождями и грозами.

Синоптики Укргидрометцентра прогнозируют, что 3-4 июня так же будет тепло +23 +26, а на юге и востоке - жарко - до +30 и выше. Местами ожидают дожди и грозы.

5 июня посвежеет на западе и севере +20 +23, на Закарпатье теплее, +24 +26, в центре +23 +26, а на востоке и юге все еще жара, +28 +33. Кроме того, страну атакуют грозы и мощные ливни.

В понедельник 6 июня в Украине будет от +20 до +26 градусов, а на востоке и юге снизится до +25 +28.

Ночью резко похолодает. В западные и северные области придет всего +10 +15.

Читайте такжеПриметы на 3 июня: что нельзя делать и как не попасть в беду

Погода в Украине

Погода в Украине летом 2022 будет с невероятными сюрпризами. Как рассказал руководитель Экологической нации Богдан Красавцев, ожидается, что традиционно самым жарким месяцем будет август.

Специалист говорит, что летом погода будет зависеть от многих факторов, одним из которых является состояние климата.

Читайте также:

погода синоптик прогноз погоды Погода в Украине
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

18:03

Роскомнадзор блокирует VPN-сервисы, зачищая Интернет в России

17:59

В Турции рассказали о подготовке Киевом, Москвой и ООН "зернового коридора" из украинских портовВидео

17:59

Дантес впервые назвал причину развода с ДорофеевойВидео

17:31

Время работает против Путина: в Германии спрогнозировали крах экономики РФВидео

17:27

Дело Медведчука направили в суд: в чем обвиняют кума ПутинаВидео

Реклама
17:22

ЕС одобрил шестой пакет санкций против России: что в него входитВидео

17:08

В Украине резко похолодает и обрушатся ливни: синоптики назвали датыВидео

17:03

В России подтвердили ликвидацию ВСУ летчика и генерала оккупантов Боташева

17:00

Сто дней войны в Украине. Когда победа и чего ждать от Путина: мнения экспертов

16:55

У Зеленского анонсировали новый пакет военной помощи США Украине с "сюрпризами" для РФВидео

16:46

Расстреляли в собственном дворе: на Херсонщине оккупанты жестоко убили супруговВидео

16:41

Не совершайте поездок и не подписывайте важные документы: астролог назвал самые неудачные дни июняВидео

16:38

Как избавиться от пота народными средствами – 4 проверенных способа

16:35

Швеция направит Украине помощь на 95 млн евро: противокорабельные ракеты и противотанковое оружие

16:22

В Генштабе рассказали о контрударе ВСУ в СеверодонецкеВидео

15:56

Боевики "ДНР" накапали Путину на Пушилина: на войну гребут больных и психовВидео

15:54

Нацбанк прогнозируют инфляцию 16,4% за год: как вырастут цены для украинцев

15:50

Заблуждение Кремля: Как Россия переносит свои исторические травмы на Украинумнение

15:41

Приметы на 3 июня: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

15:27

Группе ДДТ отменили концерт в Москве

Реклама
15:05

Оккупанты "узаконили" смертную казнь в Мариуполе: расстреливают верных УкраинеВидео

15:04

Самый вкусный и очень легкий витаминный салат, который моментально укрепит здоровье: простой рецептВидео

15:01

Русская ракета влетела прямо в квартиру: жительница Лимана потеряла ребенка, руку и ногуВидео

14:59

Литва собрала €5 млн на Bayraktar для ВСУ: история получила невероятное продолжениеВидео

14:56

Сколько населенных пунктов и какая площадь Украины сейчас оккупированы: Зеленский назвал цифрыВидео

14:30

Летчики понимали, что на 90% они не вернутся: пилот, прорвавший блокаду Мариуполя, раскрыл детали операцииВидео

14:27

От броневиков до ЗРК: Беларусь перебрасывает эшелоны техники к границам УкраиныВидео

14:18

Контрнаступление ВСУ в августе станет кульминацией битвы за Донбасс - ХоджесВидео

14:00

Нацгвардейцы пленили в Северодонецке 6 оккупантов: журналист рассказал о тяжелых боях в городеФотоВидео

13:50

Крупнейший букмекер Favbet показывает налоговой убытки - в компании оформлены не более 10 человек, - Лупоносов

13:43

"Закрыли мужа в багажник и увезли": оккупанты массово похищают людей и требуют выкуп в $10-30 тысячВидео

13:32

Словакия поставит ВСУ новую партию мощных гаубиц Zuzana 2Видео

13:23

Триггер Путина, или Почему бункерный дед бросает ракеты на Львовмнение

13:06

"Россия этого не выдержит": Касьянов объяснил, насколько может затянутся войнаВидео

12:58

Сотни солдат РФ отказываются воевать в Украине и бегут из армии - WSJВидео

12:50

"Мы переходим к следующей фазе войны": Жданов рассказал, чего ждать от ВСУ и армии РФВидео

12:39

Как вытащить клеща в домашних условиях: 3 простых лайфхака

12:29

Разблокирование портов: в МИД жестко ответили на ультиматум ЛавроваВидео

12:26

"Андрюша – особенный ребенок": Лобода впервые показала своего крестника

12:22

Два трупа и трое раненых: оккупанты разбились на краденом джипе под Мелитополем

Реклама
12:14

Готовятся к приходу ВСУ: оккупанты вывозят в Крым награбленные товары из "Эпицентра" в Херсоне – КимВидео

11:57

Сто дней войны в Украине: затянется ли борьба с Россией на годымнение

11:33

Защитники Украины удерживают промзону Северодонецка и главную дорогу в городВидео

11:13

"Она заявляет, что Украина виновата в этой войне": Денисенко рассказала о предательстве Байрак

11:13

Захватчики атаковали Харьков и уничтожили школу: есть погибшие и раненыеФотоВидео

10:47

ВСУ вышли на границу с Россией в нескольких местах на Харьковщине - МинобороныВидео

10:41

Благословлял танки РФ: батюшка-предатель сдавал людей в плен и уничтожил пол села руками оккупантовФотоВидео

10:41

Украину ждет массированный обстрел со стороны РФ из-за поставок нового вооружения - NYTВидео

09:59

Мощный ракетный удар по Львовщине: с Черного моря РФ запустила 4 крылатые ракеты, есть раненые

09:41

Коллаборант познал "прелести русского мира" в Мелитополе: оккупанты отжали у него бизнес

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять