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Налетят грозы и будет заливать дождем: синоптики назвали дату мощной непогоды

1 июня 2022, 18:05

Температура воздуха будет достаточно комфортной в первую декаду июня.

погода
Погода в Украине / pixabay

Погода в Украине 2 июня будет дождливая. Начиная с ночи четверга, страну атакуют сильные дожди.

В Укргидрометцентре отмечают, что 2 июня стоит ожидать и штормовой ветер.

"В северных, восточных, Полтавской и Днепропетровской областях, днем в Украине кроме юга, небольшие (в западных областях умеренные) кратковременные дожди, местами грозы", - говорят синоптики.

Кроме того, в Волынской, Ровенской, Хмельницкой, Житомирской и Сумской областях ночью и утром местами ожидается туман.

"Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 15-20°, днем 27-32°; в западных и северных областях ночью 10-15°, днем 22-27°", - добавляют синоптики.

Синоптик Владимир Деркач отмечает, что температура воздуха будет достаточно комфортной в первую декаду июня, в дальнейшем время от времени будут и жаркие дни до 30 градусов.

Погода на июнь в Украине

1-10 июня

В начале июня будет высока вероятность осадков. Ожидаются умеренные температуры, в дальнейшем станет несколько жарче.

11-20 июня

Температура еще будет комфортной, хотя иногда будет достигать выше 30 градусов тепла. Осадки будут носить локальный характер. Возможны ливни со шквалами.

21-30 июня

К концу месяца осадков будет мало, резкой смены погоды не ожидается. Температура будет приятной, не жаркой, а в последние числа июня даже похолодает.

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Погода в Украине

Погода в Украине летом 2022 будет с невероятными сюрпризами. Как рассказал руководитель Экологической нации Богдан Красавцев, ожидается, что традиционно самым жарким месяцем будет август.

Специалист говорит, что летом погода будет зависеть от многих факторов, одним из которых является состояние климата.

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