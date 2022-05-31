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Налетят грозы и сильные ливни: синоптик предупредил о мощной атаке непогоды в июня

31 мая 2022, 18:29

В первые выходные лета ударит невероятная жара.

погода
Погода в Украине / ua.depositphotos.com

Погода в Украине в первую неделю лета будет с грозами, шквалами и ливнями. Как сообщает украинский синоптик Игорь Кибальчич, днем местами возможны шквалы до 17-22 м/с и выпадение града.

1 июня преимущественно будет без осадков. Ветер переменных направлений, в западных областях южный, 5–10 м/с. Ночью столбики термометров в Украине будут показывать +10…+15 градусов, в восточных и южных областях до +17 градусов. В дневные часы воздух прогреется до 21-26 градусов тепла, в южных и восточных областях прогнозируется +28… +33 градуса.

В четверг, 2 июня, кратковременные дожди с грозами пройдут в западных, восточных и юго-восточных областях. На остальной территории Украины - без осадков. Ветер преимущественно западный и северо-западный, 5-10 м/с. Ночью ожидается +13...+18 градусов, в западных областях - 6-11 градусов тепла, на юго-востоке - до +20 градусов. В дневные часы воздух прогреется до +20…+25 градусов, в южных и восточных регионах ожидается летняя жара - +27…+32 градуса.

В пятницу, 3 июня, в большинстве областей будет сухо, только на крайнем востоке днем пройдут дожди. Ветер преимущественно северо-западных направлений, 5-10 м/с. Ночью столбики термометров покажут +9…+14 градусов, в южных и восточных областях - +13…+18 градусов. В дневные часы столбики термометров покажут +19…+24 градуса, на юге и востоке будет теплее - до 25…30 градусов тепла.

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В выходные, 4-5 июня, существенных осадков не ожидается, только в западных и местами в северных областях пройдут кратковременные дожди с грозами. Температура воздуха будет довольно высокой: ночью прогнозируется +12...+17 градусов, днем столбики термометров будут показывать +24...+29 градусов.

Погода на лето в Украине

Погода в Украине летом 2022 будет с невероятными сюрпризами. Как рассказал руководитель Экологической нации Богдан Красавцев, ожидается, что традиционно самым жарким месяцем будет август.

Специалист говорит, что летом погода будет зависеть от многих факторов, одним из которых является состояние климата.

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