УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Синоптик

Украину атакуют огромный град и сильнейшая жара: синоптики назвали самый жаркий день июня

31 мая 2022, 02:10

Самая высокая температура воздуха ожидается в южных и восточных регионах страны.

погода
Погода в Украине / pixabay

Погода в Украине в июне будет с контрастом. Как сообщают синоптики, в одних регионах будут дожди и осадки в виде градов, а в других будет жаркая погода.

По данным прогноза Укргидрометцентра, хоть и июнь 2022 будет более теплым, чем в прошлом - средняя месячная температура окажется выше на 1-1,5 градуса.

Самая высокая температура воздуха ожидается в южных и восточных регионах страны - почти + 40 градусов тепла, самая низка ожидается на северо-востоке Украины.

Дожди, шквалы и град в июне

По прогнозу синоптиков, большую часть июня жители западных областей Украины будут вынуждены ходить с зонтами.

Особенно сильными будут ливни в первой декаде июня - везде, кроме Хмельницской области, будут дожди. В то же время, тепло +28-30 градусов днем, придут на запад страны с первых дней и не будет уходить в течение месяца.

На севере Украины погода ожидается одинаковой по температуре - в то же время, она будет разной по количеству осадков. Вторая половина июня окажется более сухой - в среднем ожидаются всего 3-4 дня с небольшими дождями.

Читайте такжеНачнутся сильнейшие бои и эскалация войны: астрологи назвали критические для Украины дни

На юге, востоке и в центре Украины будет преимущественно теплая погода. Тем не менее, серьезные ливни с грозами обещают лишь на Полтавщине 6-7 и 11-12 июня, на которую обрушится циклон с северо-востока.

Самыми жаркими днями в Украине прогнозируют 14-15 июня.

Читайте такжеПривлечете удачу и невероятное богатство: приметы на июнь, которые принесут успех и деньги

Погода на лето в Украине

Погода в Украине летом 2022 будет с невероятными сюрпризами. Как рассказал руководитель Экологической нации Богдан Красавцев, ожидается, что традиционно самым жарким месяцем будет август.

Специалист говорит, что летом погода будет зависеть от многих факторов, одним из которых является состояние климата.

Читайте также:

погода синоптик прогноз погоды Погода в Украине
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

02:42

"В Кремле снова принялись сосать пустую соску": Гиркин внезапно набросился на Лаврова

02:10

Украину атакуют огромный град и сильнейшая жара: синоптики назвали самый жаркий день июняВидео

01:37

Младший сын Мадонны в алом платье перещеголял маму по глубине декольте

01:37

Политолог объяснил, как Шольц и Макрон содействуют новому насилию от Путина

00:51

Приметы на 31 мая: что нельзя делать и как привлечь удачуВидео

Реклама
00:18

"Профан и просто шоумен": российские полковники обсуждают Шойгу и провалы своей армии в УкраинеВидео

00:13

Лидер Бумбокса Андрей Хлывнюк показал боевой шрам после ранения

30 мая, понедельник
23:49

Ситуация очень тяжелая: Зеленский назвал ключевые "мишени" оккупантов в УкраинеВидео

23:45

"На гуманитарке нашла ботокс и вколола": Леся Никитюк оправдалась за губы

23:37

Привлечете удачу и невероятное богатство: приметы на июнь, которые принесут успех и деньгиВидео

23:26

"Спецоперацию" мы уже выиграли: Арестович спрогнозировал, сколько будет длиться войнаВидео

23:24

Дельфин и русалка уже не те: Королева заменила бывшего мужа на сына

23:06

Будут стрелять на 70 км вместо 300 км: США рассматривают передачу РСЗО, но с другими ракетамиВидео

22:40

Сумасшедшие штрафы: экс-ведущая "Первого канала" рассказала, как наказывают журналистов за слово "война"

22:39

Зеленский провел переговоры с Эрдоганом: первые подробностиВидео

22:35

Замалчивающая войну в Украине экс-ВИА Гра бежала в Венгрию и стала тренером модного шоу

22:20

Российские катера активно шныряют возле Змеиного: сводка Генштаба ВСУ

22:13

Идут мощные бои: оккупанты прорвались внутрь СеверодонецкаВидео

22:08

"Я дома": Наталья Могилевская выпустила трогательный клипВидео

21:56

ВСУ "поджарили" Стугной технику оккупантов вместе с экипажем: эффектное видеоВидео

Реклама
21:51

У Зеленского подтвердили потерю контроля над ЛиманомВидео

21:18

Дмитрий Гордон в образе вампира изобразил покушение на Путина

21:07

Путин грозил отстранить Лукашенко от власти - военный экспертВидео

20:47

Зеленский разнес ЕС за задержку шестого пакета санкций против РоссииВидео

20:44

Боевики "ДНР" угрожают казнить украинских бойцов из АзовсталиВидео

20:32

В Минсоцполитики рассказали, как будет повышаться пенсия в Украине

20:30

Кто мог бы стать ведущим Евровидения-2023 в Украине: Остапчук назвал имена коллегВидео

20:13

Оккупанты РФ перебрасывают резервы и готовят штурм на трех направленияхВидео

20:12

Зальет дождями и налетят грозы: в последний день весны в Украине ударит жараВидео

20:10

Приметы на 1 июня: что нельзя делать в первый день лета и как не попасть в бедуВидео

20:07

Гороскоп на июнь 2022: Рыб ждет месяц побед, любви, свиданий и комплиментовВидео

19:45

78% украинцев категорически против любых уступок россиянам: новый опрос

19:45

Kalush Orchestra получат новый кубок Евровидения-2022: что случилосьВидео

19:37

"Освобождение" Донбасса не удалось: как Россия один за другим проваливает свои планы по Украинемнение

19:27

Макрон вяло отреагировал на убийство оккупантами французского журналиста в УкраинеВидео

19:22

"Страна стукачей и вертухаев": у Зеленского выдвинули громкое обвинение в адрес РФВидео

19:17

"КГБшная маскировка": Кулеба прокомментировал "готовность России" к переговорам с УкраинойВидео

19:14

Пропагандистка Егорова обиделась на высказывания дочери и назвала ее "Павликом Морозовым"

18:51

ВСУ выбили врага из Николаевки на Херсонщине: рашисты в панике считают потериВидео

18:46

Кадыровцы "бьются" с соснами: СБУ показала издевательское видео со смартфона "TikTok-солдата"Видео

Реклама
18:41

Путин упростил предоставление гражданства России для украинских детей-сиротВидео

18:29

Медведев похвалил Байдена за отказ дать РСЗО для ВСУ и разразился новыми угрозами УкраинеВидео

18:24

Шольц назвал сроки введения нефтяного эмбарго против РоссииВидео

18:18

Внезапная атака и ближний бой: Силы обороны показали зачистку Харьковщины от рашистовВидео

18:16

Россия будет забрасывать Украину трупами и старой техникой: чего дальше ждать от войны с РФмнение

18:09

Цимбалюк рассказал, почему о войне молчит украинская актриса и экс-супруга популярного актера из РФ

18:09

Лунный календарь на июнь 2022: самые лучшие и опасные дни

18:05

"Ты решил Героем стать": мать погибшего пилота Тарабалки занялась волонтерством и пишет сыну стихиФото

18:00

Известная телеведущая рассказала, при каких условиях станет президентом Украины

17:58

Гороскоп на июнь 2022 для Водолеев: неожиданные новости с Родины, старые друзья и подарокВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять