Украину атакуют огромный град и сильнейшая жара: синоптики назвали самый жаркий день июня

Погода в Украине / pixabay

Погода в Украине в июне будет с контрастом. Как сообщают синоптики, в одних регионах будут дожди и осадки в виде градов, а в других будет жаркая погода.

По данным прогноза Укргидрометцентра, хоть и июнь 2022 будет более теплым, чем в прошлом - средняя месячная температура окажется выше на 1-1,5 градуса.

Самая высокая температура воздуха ожидается в южных и восточных регионах страны - почти + 40 градусов тепла, самая низка ожидается на северо-востоке Украины.

Дожди, шквалы и град в июне

По прогнозу синоптиков, большую часть июня жители западных областей Украины будут вынуждены ходить с зонтами.

Особенно сильными будут ливни в первой декаде июня - везде, кроме Хмельницской области, будут дожди. В то же время, тепло +28-30 градусов днем, придут на запад страны с первых дней и не будет уходить в течение месяца.

На севере Украины погода ожидается одинаковой по температуре - в то же время, она будет разной по количеству осадков. Вторая половина июня окажется более сухой - в среднем ожидаются всего 3-4 дня с небольшими дождями.

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На юге, востоке и в центре Украины будет преимущественно теплая погода. Тем не менее, серьезные ливни с грозами обещают лишь на Полтавщине 6-7 и 11-12 июня, на которую обрушится циклон с северо-востока.

Самыми жаркими днями в Украине прогнозируют 14-15 июня.

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Погода на лето в Украине

Погода в Украине летом 2022 будет с невероятными сюрпризами. Как рассказал руководитель Экологической нации Богдан Красавцев, ожидается, что традиционно самым жарким месяцем будет август.

Специалист говорит, что летом погода будет зависеть от многих факторов, одним из которых является состояние климата.

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