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Украина будет плавать: синоптики предупредили о сильных ливнях ​

29 мая 2022, 02:40

Днем в воскресенье 29 мая осадки вероятны в западных областях, Харьковской, Луганской областях.

погода
Погода в Украине / pixabay

Погода в Украине 29 мая принесет существенные осадки в некоторые области, местами ожидаются грозы. Синоптики обещают, что только в начале июня в страну придут жаркие летние градусы.

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, ближайшей ночью в центральных областях, Одесской области пройдут кратковременные дожди и грозы. Затронут ночные осадки также Харьковскую, Луганскую области, Дніпро.

Днем в воскресенье 29 мая осадки вероятны в западных областях, Харьковской, Луганской областях. На остальных территориях - без осадков.

Температура самая высокая в южных областях, здесь будет +23 +27 градусов, в Одесской холоднее - от +20 до +22. На остальных территориях в течение дня +18 +22.

В Киеве воскресенье будет маловетреной, сухой и солнечной. Температура около +20 градусов.

По данным Диденко, лето будет "дебютировать в Украине жарой". Уже со 2-го июня предполагается повышение до +25 +29, а на юге до +27 +32 градусов.

Погода на лето в Украине

Погода в Украине летом 2022 будет с невероятными сюрпризами. Как рассказал руководитель Экологической нации Богдан Красавцев, ожидается, что традиционно самым жарким месяцем будет август.

Специалист говорит, что летом погода будет зависеть от многих факторов, одним из которых является состояние климата.

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