Несутся мощные грозы и жуткая жара: синоптики назвали самые жаркие дни

Погода в Украине / pixabay

Погода в Украине в ближайшие дни будет дождливая во многих областях страны. По прогнозу синоптиков, Украину накроет невероятная жара.

При этом, синоптики прогнозируют также сильный штормовой ветер и снижение температуры воздуха.

В воскресенье, 29 мая, осадки возможны только на Закарпатье, в Черновцах и в Ивано-Франковской области. На востоке дождь возможен только в ночные часы.

Ночная температура воздуха упадет на западе, севере и северо-востоке, до +6 +9 градусов. На остальной территории от +12 до +15 градусов. Днем ожидается от +18 до +20 в западной части. В центре, на севере и юге до +22 градусов. Только на юге и юго-востоке прогреется до +22 +25 градусов.

В Киеве 29 мая небольшая облачность, ночью +8 +10 градусов, днем от +21 до +23 градусов.

В понедельник, 30 мая, грозами накроет почти все регионы страны, сухо будет только на востоке и в Херсонской области.

Ночью ожидается от +9 до +13 градусов, днем на западе от +17 до +21 градуса, в центре и на севере от +21 до +23 градусов. А вот в южной части и на востоке температура пойдет вверх, до +27 +30 градусов.

В Киеве 30 мая пройдет гроза, ожидается усиление ветра. Ночью +12 +14 градусов, днем от +21 до +23 градусов.

31 мая в Украине снова пройдут грозы - на западе и востоке, частично - на юге. В центре и на севере будет сухо. Температура воздуха упадет ночью на западе до +7 +9 градусов, в остальных регионах ожидается от +11 до +14 градусов, местами до +16 градусов.

Днем прохладнее будет только на западе, от +21 до +23 градусов. В центре прогреется до +25 градусов. А на востоке и в южной части температура прыгнет до +28 +30 градусов, а местами даже до +32 градусов.

В Киеве 31 мая будет солнечно, без осадков. Ночью +12 +14 градусов, днем от +23 до +25 градусов.

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Погода на 1 июня

В первый день лета жара накроет практически все регионы Украины. Синоптики прогнозируют от +28 до +30 градусов. На западе и в Киеве ожидается до +25 градусов.

Погода на лето в Украине

Погода в Украине летом 2022 будет с невероятными сюрпризами. Как рассказал руководитель Экологической нации Богдан Красавцев, ожидается, что традиционно самым жарким месяцем будет август.

Специалист говорит, что летом погода будет зависеть от многих факторов, одним из которых является состояние климата.

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