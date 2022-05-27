В Украину ворвется невыносимая жара: синоптики назвали даты

Погода в Украине / pixabay

Погода в Украине в последние дни мая будет невероятно жаркой. Как сообщают синоптики Укргидрометцентра, циклоны "разгуляются" почти во всех регионах страны.

28 мая на Западе нашей стране уже будет сухо и солнечно, хотя температура воздуха не поднимется выше 20 градусов. А вот грозы перейдут на Юг и Восток Украины. В столице дождь может пойти в ночное время. Температура воздуха днем - 20-23°.

29 мая дожди и грозы не планируют покидать территорию Украины. Без осадков будет только в Чернигове, Хмельницком, Житомире, Ровном, Тернополе, Киеве и Суммах. Жителям остальных регионов в этот день нужно не забыть захватить зонтик.

В Херсоне температура воздуха прогреется до 28 градусов. Холоднее всего будет в западных регионах, где ночные показатели опустятся до 5 градусов со знаком "плюс".

С 30 мая Украину накроет летняя жара и будет припекать солнце.

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Погода на лето в Украине

Погода в Украине летом 2022 будет с невероятными сюрпризами. Как рассказал руководитель Экологической нации Богдан Красавцев, ожидается, что традиционно самым жарким месяцем будет август.

Специалист говорит, что летом погода будет зависеть от многих факторов, одним из которых является состояние климата.

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