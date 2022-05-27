УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Синоптик

В Украину ворвется невыносимая жара: синоптики назвали даты

27 мая 2022, 04:20

Холоднее всего будет в западных регионах.

погода
Погода в Украине / pixabay

Погода в Украине в последние дни мая будет невероятно жаркой. Как сообщают синоптики Укргидрометцентра, циклоны "разгуляются" почти во всех регионах страны.

28 мая на Западе нашей стране уже будет сухо и солнечно, хотя температура воздуха не поднимется выше 20 градусов. А вот грозы перейдут на Юг и Восток Украины. В столице дождь может пойти в ночное время. Температура воздуха днем - 20-23°.

29 мая дожди и грозы не планируют покидать территорию Украины. Без осадков будет только в Чернигове, Хмельницком, Житомире, Ровном, Тернополе, Киеве и Суммах. Жителям остальных регионов в этот день нужно не забыть захватить зонтик.

В Херсоне температура воздуха прогреется до 28 градусов. Холоднее всего будет в западных регионах, где ночные показатели опустятся до 5 градусов со знаком "плюс".

С 30 мая Украину накроет летняя жара и будет припекать солнце.

Читайте такжеПриметы на 27 мая: что нельзя делать и как не попасть в беду

Погода на лето в Украине

Погода в Украине летом 2022 будет с невероятными сюрпризами. Как рассказал руководитель Экологической нации Богдан Красавцев, ожидается, что традиционно самым жарким месяцем будет август.

Специалист говорит, что летом погода будет зависеть от многих факторов, одним из которых является состояние климата.

Читайте также:

погода синоптик прогноз погоды Погода в Украине
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

04:20

В Украину ворвется невыносимая жара: синоптики назвали даты

03:50

Сын Повалий призывает остановить войну в Украине, пока его мать пляшет в РФ

03:20

Доллар пошел "на взлет": что известно о курсе на черном рынкеВидео

02:52

Венгрией можно манипулировать: Зеркаль о том, как Украине решить вопрос нефтяного эмбарго

02:20

Военный эксперт объяснил, как оружие от запада повлияет войну Украины с Россией

Реклама
01:48

Историк объяснил, почему Польша - один из самых надежных союзников Украины

01:03

Финансовый гороскоп на неделю 30 мая – 5 июня: Скорпионам – знаки судьбы, Рыбам - большие деньги

00:51

Приметы на 27 мая: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

26 мая, четверг
23:56

Опасная детская болезнь: в Минздраве рассказали, как защититься

23:49

Вслед за Евровидением: в России предложили создать альтернативу "Оскара" и стали посмешищем

23:26

Дергается глаз: пять причин и когда стоит беспокоиться

23:21

Как к защитникам Азовстали относятся в плену: появились новые подробностиВидео

23:13

Зеленский поставил РФ жесткие условия по Крыму и Донбассу – у Путина разразились заявлениемВидео

23:08

Скончался один из основателей легендарной группы Depeche Mode

22:47

"Русский мир" в Украине: Вятрович предложил провести кардинальное "обрезание"Видео

22:44

Идут тяжелые бои: оккупанты атакуют СеверодонецкВидео

22:41

Актер Дизель-Шоу в третий раз стал отцом

22:27

Резников пояснил, для чего необходимо легализировать оборот оружияВидео

22:16

Будут работать по 5 областям: Данилов раскрыл планы армии РФ в случае захвата ЛуганщиныВидео

21:58

Ситуация на фронте "аховая": Украина утратила способность бить по тылам оккупантов - АрестовичВидео

Реклама
21:52

Малыша отбросило на крышу: возросло число жертв мощного обстрела Харькова

21:28

В СНБО рассказали, когда начали готовить оборону юга Украины

21:07

"Это самоубийство": у Зеленского отреагировали на военное решение ЛукашенкоВидео

20:53

Жданов: эпическая битва за Донбасс продлится еще неделю, РФ не хватает резервов

20:53

"Дорога жизни" в Луганской области: военный эксперт рассказал, смогут ли ВСУ удержать СеверодонецкВидео

20:47

У Зеленского назвали единственный формат разблокировки украинских портов

20:45

Войска РФ прорывались к Николаеву: ВСУ при поддержке четырех Ми-8 мощно отбили атакуВидео

20:43

"Умер, убили": Комаров разозлился на вопрос, почему его долго нет в соцсетях

20:37

О контрнаступлении говорить еще рано: Жданов назвал варианты освобождения Украины от оккупантовВидео

20:12

Россия сформировала танковый батальон в Запорожской области - Генштаб

20:10

Приметы на 28 мая: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

19:56

Цель врага – захватить Луганщину: мы выдержим, получим оружие от Запада и пойдем в атаку – ГайдайВидео

19:38

Рашисты будут использовать в Украине Т-62: чем это опасно для ВСУВидео

19:33

Путин выдвинул новые условия для деблокады украинских портовВидео

19:28

"Быстрее, чем можно представить": у Зеленского рассказали, когда из Херсона выбьют оккупантовВидео

19:26

В НАТО существуют договоренности о воздержании от поставок некоторого оружия в Украину - СМИ

19:24

Снять крест или надеть трусы: почему Западу стоит поторопиться с помощью Украинемнение

19:22

В Минобороны Украины рассказали Путину, как сохранить лицоВидео

19:19

Гороскоп на июнь 2022: Близнецов ждет счастливый и богатый месяцВидео

18:55

ВСУ освободят юг Украины, как только накопят силы, а войска РФ утратят атакующий потенциал – ПодолякВидео

Реклама
18:53

Максимальная жара и сильные ливни: в Украину несется скандинавский циклонВидео

18:51

Гонят на минные поля, а выживших расстреливают: оккупанты устроили сафари на людей на ХерсонщинеВидео

18:33

В России суд уволил со службы росгвардейцев, отказавшихся воевать в Украине

18:31

Стягивают Искандеры: Лукашенко пошел на тревожный для Украины шаг и сделал военное распоряжениеВидео

18:05

Угроза атаки с севера и захвата Киева: в Минобороны оценили риски еще одного удара РоссииВидео

18:04

Херсон уходит под воду: оккупированному региону грозит бедаВидео

18:01

Гороскоп на июнь 2022 для всех знаков зодиака: Весам – неожиданные деньги, Стрельцам – зависть

17:37

Две крайности России: почему Запад требует от Украины уступить территориимнение

17:30

Начнутся ожесточенные бои и борьба за территории: гороскоп для Украины на июньВидео

17:11

Бронирование для военнообязанных : кто и как может получить отсрочку во время мобилизации

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять