Осень будет аномально жаркой: климатолог удивила прогнозом погоды для Украины

Осень 2023 года в Украине будет достаточно теплой. Средняя температура в сезоне будет выше обычного.

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Прогноз погоды в Украине на осень 2023 года / фото: pexels

Погода в Украине в последнее время очень жаркая. Такие температуры будут оставаться до конца августа. Об этом в интервью Главреду рассказала кандидат географических наук, старший научный сотрудник, заведующий отделом прикладной метеорологии и климатологии Укргми ГСЧС Украины и НАН Украины Вера Балабух.

Температура воздуха начнет снижаться и особенно это будет ощутимо в ночные часы.

Прогноз на осень

Осень в Украине будет теплой и сухой. Такие погодные условия будут характерны особенно для первой половины осени. Этой осенью будут аномально высокие температуры.

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"Средняя за сезон температура воздуха может быть на 1 градус Цельсия выше по сравнению с последними десятилетиями. Это не означает, что такие аномально высокие температуры будут наблюдаться ежедневно, однако положительные температурные аномалии будут преобладать, особенно на западе страны", - говорит Балабух.

Осенью ожидается и бабье лето, когда температура воздуха резко повысится, а средний показатель за сутки будет превышать 15 градусов Цельсия.

"Пока что у нас продолжается классическое лето и сказать настолько раньше времени, когда начнется и сколько продлится бабье лето, невозможно", - считает эксперт.

Кто такая Вера Балабух Вера Балабух - кандидат географических наук, старший научный сотрудник, заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии УкрГМИ ГСЧС Украины и НАН Украины.

Погода в Украине на осень 2023

Стало известно, какой будет осень 2023 года. Синоптик дал прогноз погоды на сентябрь, октябрь, ноябрь. Средняя температура воздуха осенью этого года ожидается на уровне 8°C, что делает сезон менее теплым, чем осень 2022, свидетельствует прогноз погоды.

Синоптики также считают, что осенью 2023 года рано придут заморозки. Согласно прогнозу народного синоптика, осадков в первые два месяца этой осени будет больше, чем обычно. А в начале ноября уже начнутся неприятные "сюрпризы" – будет сильное похолодание. Зимняя погода в этом году начнется довольно рано.

Также синоптик уверял, что природное явление Эль-Ниньо принесет в Украину аномально теплую осень и мягкую зиму. Первые заморозки на территории Украины ожидают в середине ноября, а в декабре будет умеренно тепло, свидетельствует прогноз погоды.

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