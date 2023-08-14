Эль-Ниньо принесет в Украину аномально теплую осень и мягкую зиму - синоптик

Первые заморозки на территории Украины ожидают в середине ноября, а в декабре будет умеренно тепло, говорит прогноз погоды.

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Какой будет погода в Украине осенью 2023 - синоптик дал прогноз / Фото: pixabay

Погода в Украине осенью 2023 года будет аномально теплой, а зима - "мягкой". Причина этого - климатическое явление Эль-Ниньо, которое влияет на погоду по всему миру.

Как сообщает телеканал CGTN со ссылкой на синоптиков, Эль-Ниньо "с вероятностью более 95 процентов" продлится до конца осени.

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Во время этого климатического явления пассаты ослабевают, и теплая морская вода оттесняется обратно на восток, к западному побережью Америки. Эль-Ниньо уже приводит к повышению температуры в экваториальной части Тихого океана, влияя на количество осадков, атмосферное давление и другие факторы, которые называют "продолжающимся глобальным потеплением".

"В июле температура поверхности воды в экваториальной части Тихого океана была выше среднего уровня, что свидетельствует о продолжении явления Эль-Ниньо", – сообщили американские синоптики.

Погода в Украине - прогноз на осень 2023

Синоптик прогнозирует, что температура воздуха даже в первой декаде сентября будет подниматься до +22… +26°С днем. Во второй декаде будет несколько прохладнее - от +19 до +25°С днем.

При этом первые заморозки на территории Украины ожидают в середине ноября, а в декабре будет умеренно тепло. Больше половины дней в первый месяц зимы будут солнечными. Температура воздуха ожидается не ниже 6 градусов тепла. Немного холоднее будет только в январе и феврале 2024 года, говорит прогноз погоды.

Какой будет погода в Украине осенью 2023

Ранее синоптик дал прогноз погоды на сентябрь, октябрь, ноябрь 2023. Погода в Украине осенью 2023 будет достаточно прохладной и солнечной. При этом будет не так сухо, как в прошлом году. В среднем, большое количество осадков ожидается до восьми дней в сезон, говорит прогноз погоды.

Согласно другому прогнозу, в Украину рано придут заморозки. Теплая погода еще будет сохраняться в сентябре, однако уже в октябре будет существенное похолодание.

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