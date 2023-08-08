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Рано придут заморозки: народный синоптик сказал, какой будет осень-2023 в Украине

Алёна Воронина
8 августа 2023, 11:29 обновлено 8 августа, 11:36
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В Украину очень рано приедут морозы. Но до этого украинцев ждут три бабьи лета.

Погода на осень
Погода в Украине осенью 2023 долго не будет теплой, будут ранние заморозки/ Unsplash

Погода в Украине осенью 2023 года долго не будет радовать теплом. Теплая погода еще будет сохраняться в сентябре, однако уже в октябре будет существенное похолодание. В этот осенний период, который уже приближается, стоит быть готовыми к ранним заморозкам.

Таким прогнозом погоды на осень 2023 поделился народный синоптик Владимир Деркач, пишет "Телеграф". Он отметил, что начало осени будет классическим. Умеренное тепло будет сменяться похолоданиями и будет два-три бабьих лета.

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Согласно прогнозу народного синоптика, осадков в первые два месяца этой осени будет больше, чем обычно. А в начале ноября уже начнутся неприятные "сюрпризы" – будет сильное похолодание. Зимняя погода в этом году начнется довольно рано.

Погода в сентябре 2023

Народный синоптик прогнозирует, что в первые дни сентября нас еще будет радовать летнее тепло. Но через несколько дней резко похолодает, начнутся осадки и сильные порывы ветра. Такая плохая погода будет держаться недолго, и уже во второй половине первой декады сентября снова потеплеет и не будет осадков. Так начнется первое бабье лето, которое будет довольно коротким.

Во второй декаде сентября снова похолодает и будут лить дожди. Второе бабье лето придет под занавес второй декады сентября – тогда потеплеет и на короткий промежуток времени установится хорошая погода.

Заключительная, третья декада сентября еще будет теплой. Но температуру воздуха немного будут сбивать дожди.

Погода в октябре 2023

В октябре уже ожидаются первые заморозки. Месяц начнется с довольно прохладной погоды. Днем еще будет тепло, а вот ночью температура воздуха будет сильно опускаться.

Прохладнее будет в первые дни месяца, а дальше немного потеплеет. Концовка первой декады и начала второй декады октября снова будет с похолоданием и небольшими дождями. Сильных холодов в этот период еще не ожидается.

Третье бабье лето ворвется примерно сразу после Покрова (14 октября по юлианскому календарю – ред.). Тогда будет достаточно сухой период. Ночью температура воздуха будет опускаться всё ниже, но это еще не будет означать приход заморозков.

Начало последней декады октября будет умеренно теплым, как для осени. Но уже с середины этой десятидневки температура начнет медленно снижаться. Погода будет плавно переходить к влажной и холодной осени, а дальше – к зимней погоде.

Погода в ноябре 2023

Ноябрь начнется с дождей. Первая декада месяца будет достаточно влажной – садки будут не сильными, но будуть наведываться очень часто. В первой декаде ночью уже температура будет опускаться в минусы, а днем будет немного выше 0°С. Температура воздуха немного повысится к концу этой десятидневки, при этом количество осадков уменьшится.

Внутри месяца будет небольшое потепление. Вторая декада ноября будет относительно теплой и практически без осадков.

В конце осени ожидаются погожие, но прохладные дни. Температура воздуха в третий десятидневный отрезок ноября сохранит тенденцию к хорошей погоде. Днем температура воздуха будет выше 0°С, но ночью всё чаще будут случаться заморозки (не ежедневно).

"Уже где-то с середины третьей декады месяца температура воздуха начнет снижаться, появятся осадки, иногда в виде мокрого снега. И всё же это еще не зима, а только ее небольшая репетиция", — спрогнозировал народный синоптик Деркач.

Кто такой Владимир Деркач

Владимир Деркач – народный синоптик из городка Камень-Каширского на Волыни. Он стал известен на всю Украину благодаря использованию оригинального метода прогноза погоды.

Погода в Украине на осень-2023 от синоптиков

Согласно прогнозам Wisemeteo, осень 2023 года будет довольно прохладной и солнечной. По сравнению с этим периодом прошлого года осень этого года будет менее сухой. В среднем большое количество осадков осенью не ожидается. Отмечается, что средняя суточная температура может составлять +8 градусов.

Какой будет погода в сентябре 2023

Синоптики прогнозируют, что погода в сентябре 2023 года уже будет типично осенней. Первые температурные показатели, которые характерны для осени, мы почувствуем уже 1 сентября. В среднем температура будет +12 градусов, что ниже, чем в этот период прошлого года. В сентябре не предвидится большого количества осадков.

Погода в Киеве на сентябрь 2023
Погода в Киеве на сентябрь 2023 (прогноз погоды ориентировочный, он рассчитан на основе исторических данных за 70 лет)/ meteoprog

Какой будет погода в октябре 2023

Температура воздуха до 8 октября будет колебаться от +2 до +3 градусов. Месяц начнется с теплой и сухой погоды. В некоторые дни температура будет достигать 17 градусов, что ниже по сравнению с тем, какой была погода в октябре 2022 года. Осадков в октябре будет немного, основа их часть выпадет в середине месяца.

Погода в Киеве на октябрь 2023
Погода в Киеве на октябрь 2023 (прогноз погоды ориентировочный, он рассчитан на основе исторических данных за 70 лет)/ meteoprog

Какой будет погода в ноябре 2023

Средняя температура ноября 2023 ожидается около +3 градуса. В минусы температура будет опускаться ближе к концу месяца – тогда среднесуточная температура ожидается ниже нуля.

Существенных осадков в ноябре не прогнозируется.

Стоит отметить, что предварительные прогнозы погоды формируются на основе прошлогодних показателей, поэтому они скорее ориентировочные.

Погода в Киеве на ноябрь 2023
Погода в Киеве на ноябрь 2023 (прогноз погоды ориентировочный, он рассчитан на основе исторических данных за 70 лет)/ meteoprog

Погода в Украине

Напомним, согласно прогнозу синоптика Игоря Кибальчича, 8 и 9 августа погода в Украине сделает "резкий поворот" – после жары температура рванет вниз и нахлынут грозы. В Украине резко изменятся погодные условия. В некоторых областях налетит сильный ветер и выпадут грозовые дожди.

Также сообщалось, что Украину накроет 8-балльный магнитный шторм. В Украине только закончилась одна магнитная буря, после которой сразу начнется вторая.

После этого стало известно, что 8-балльная магнитная буря в Украине затягивается. 8 августа мощность бури вырастет сразу на 2 единицы и будет достигать почти 8 баллов. Ожидается, что 9 августа сила бури упадет до 4 баллов, после чего снизится до минимума.

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