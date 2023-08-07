Температура рванет вниз и нахлынут грозы: погода в Украине сделает "резкий поворот"

В Украине резко изменятся погодные условия. В некоторых областях налетит сильный ветер и выпадут грозовые дожди.

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Погода в Украине сделает "резкий поворот"/ ua.depositphotos.com

Погода в Украине уже с понедельника, 7 августа, начинает меняться. В ближайшие дни придет долгожданное похолодание, которое принесет на территорию нашего государства балтийский циклон "Zacharias".

Жаркая погода сохранится только в Приазовье и на крайнем востоке. На остальной территории температура воздуха опустится примерно на 6-8 °С. Об этом рассказал кандидат географических наук, синоптик Игорь Кибальчич, пишет Meteoprog.ua.

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Синоптик отмечает, что холодный фронт повлечет за собой шквалистое усиление ветра и грозовые дожди, которые ожидаются в ряде областей Украины.

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В западных регионах, а также в Киевской, Черкасской и Одесской областях температура воздуха ночью составит от +11 до +16°С, днем будет в пределах от +18 до +23°С.

В центральных, восточных и южных областях температура воздуха ночью будет от +17 до +22°С, днем она повысится до +28...+33 °С. Ветер будет западный, 7-12 м/с, в Одесской и Николаевской областях днем отдельные порывы, 15-20 м/с.

Существенных осадков ночью не ожидается. Днем на западе нашего государства, а также в Киевской, Черкасской и Одесской областях пройдут дожди, местами грозы.

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В северных областях ночью будут умеренные дожди, днем преимущественно осадков не ожидается по всей стране.

Ночью температура воздуха будет в пределах от +12 до +17°С, а днем она возрастет до +20...+25°С. На Востоке и в Приазовье воздух прогреется до +25...+30°С. Ветер будет северо-западный, 5-10 м/с.

Ранее сообщалось, что Украину накроет настоящий шторм. Погода в Украине 7 августа внезапно изменится. В Украину придет похолодание, а во многих регионах ударят грозы.

Также ранее сообщалось, что погода в Украине подготовила новые "сюрпризы". После тотальной жары, которую украинцы вынуждены были терпеть несколько дней, придут прохлада и осадки. Но в некоторых областях температура останется высокой.

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