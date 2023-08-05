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Ударил почти 8-бальный шторм: Украину накрыла сильнейшая магнитная буря

Ангелина Подвысоцкая
5 августа 2023, 14:34 обновлено 5 августа, 14:37
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Магнитная буря в Украине затягивается. Она продлится еще минимум 3 дня.
магнитная буря
Мощная магнитная буря накрыла Украину / фото: pexels

Мощнейшая магнитная буря накрыла Украину. На страну обрушился сразу почти 8-бальный солнечный шторм. Об этом сообщает meteoagent.

Еще вчера, 4 августа, мощность магнитной бури была почти 6 баллов, тогда ожидалось, что 5 августа мощность бури будет такой же. Однако этого не произошло и магнитная буря усилилась до почти 8 баллов, что делает её сильнейшей в этом месяце.

По прогнозу экспертов, буря станет слабее уже завтра, 6 августа - 4 балла. Однако уже на следующий день ее мощность снова повысится до почти 6 балов и лишь потом пойдет на спад.

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магнитная буря
Украину накрыла мощная магнитная буря / фото: meteoagent

Что происходит с человеком во время магнитной бури

Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:

  • головная боль,
  • головокружение,
  • тошнота,
  • боль в сердце,
  • слабость и сонливость,
  • боль в спине и суставах,
  • повышенное давление,
  • обострение хронических заболеваний.

Что делать при магнитной буре

Для того чтобы свести к минимуму негативное воздействие бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до неё.

Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.

Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.

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