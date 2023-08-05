Ужарит 40-градусный ад: в некоторые регионы Украины возвращаются дожди

Жарче всего 6 августа будет на территории центральных и южных областей.

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Прогноз погоды в Украине на 6 августа / фото: pexels

Погода в Украине 6 августа станет невыносимой. Температура воздуха резко повысится. В этот день почти не ожидается осадков. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Погода на 6 августа

По данным Укргидрометцентра, в этот день в западных областях ожидаются кратковременные дожди. Погода будет переменчивая, возможны грозы.

"Ветер преимущественно юго - восточный, 7-12 м/с, днем в Украине местами порывы, в западных областях местами град и шквалы 15-20 м/с. Температура ночью 19-24°; днем 31-36°, в южной части, восточных и местами центральных областях до 38°, На Закарпатье и Прикарпатье 23-28°", - говорится в сообщении.

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Прогноз погоды в Украине на 6 августа / фото: meteoprog

В Украине ударит +40

Синоптики с meteoprog предупреждают о том, что уже совсем скоро Украину будет "жарить". 6 августа температура воздуха повысится до +40 градусов тепла.

Жарче всего в этот день будет в Днепропетровской области. С разницей в несколько градусов такая же погода будет держаться на территории северных, центральных, южных и восточных областей.

Прогноз погоды в Украине на 6 августа / фото: meteoprog

Немного прохладнее будет на территории западных областей. Там температура воздуха будет на уровне 28-30 градусов тепла. В Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях будет 28 градусов тепла.

Прогноз погоды в Украине на 6 августа / фото: ventusky

Погода 6 августа в Киеве

В Киеве 6 августа осадков не прогнозируют. Температура воздуха ночью будет 19-24 градуса тепла, а днем повысится до 35-37 градусов тепла.

"Сухая жаркая погода. Ветер юго-восточный 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м / с", - сообщает Укргидрометцентр.

Погода на август в Украине

Ранее синоптики рассказали, какой будет погода в Киеве летом 2023. Оказалось, что август в столице будет самым холодным из трех летних месяцев. Максимальная температура воздуха днем составит +28 градусов, а минимальная температура в столице ночью - 13 градусов. Самым теплым днем августа станет 21 число, а самым холодным – 14 августа.

Позже синоптики рассказали, какой будет погода в последний месяц лета. В первые дни августа (1-2 числа) будет преобладать поле высокого давления. Осадков в этот период не ожидается, начнется настоящая жара.

В Укргидрометцентре сообщили, что в августе будет настоящая холодина, не следует ожидать жаркой погоды. Средние месячная температура ожидается всего 20-25 градусов тепла.

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