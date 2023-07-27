Будет настоящая холодина: Украину в августе накроет неприятность

Данные многолетних наблюдений свидетельствуют, что средняя лунная температура августа составляет 18-24,8 градуса.

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Погода в Украине на август / Коллаж Главред, фото pixabay

Погода в Украине в августе не будет жаркой. Как сообщают синоптики, средняя месячная температура ожидается всего 20-25 градусов тепла.

По данным Укргидрометцентра, в Карпатах будет всего +16 +18 градусов. Это на 1,5-2 градусов выше нормы.

По прогнозу синоптиков, месячное количество осадков ожидается 31-73 мм, в Карпатах 90-112 мм, что в пределах (80-100%) нормы.

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Данные многолетних наблюдений свидетельствуют, что средняя лунная температура августа составляет 18-24,8 градуса, в горных районах 16-19 градусов (на высокогорье Карпат 13 градусов).

Абсолютный максимум температуры составляет 35,7-39,8 градуса, в южных, восточных, большинстве центральных, Тернопольской и Черниговской областях местами 40-42 градусов, в горных районах 30-36 градусов, на высокогорье Карпат 27-28 градусов.

Абсолютный минимум температуры - 1-7 градусов тепла, на побережье морей 8-13 градусов тепла, в Карпатах, северных, восточных, Волынской и Запорожской областях местами 0-2 градусов мороза.

В конце месяца в Украине кроме большинства южных и центральных областей наблюдались заморозки.

Среднее месячное количество осадков в серне составляет 30-69 мм, в Херсонской области и западных районах Крыма местами 24-28 мм, в Прикарпатье, Закарпатье и горах Крыма 70-97 мм, в Карпатах местами 104-120 мм.

Погода в Украине

Ранее синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха рассказала, какой будет погода в Украине в последний месяц лета.

По ее словам, прогноз погоды на август 2023 еще не составлен, но, судя по сегодняшним расчетам, именно в первые дни августа (1−2 числа) будет преобладать поле высокого давления.

Ранее синоптики рассказали, какой будет погода в Украине осенью 2023. Средняя температура воздуха ожидается на уровне 8°C, что делает сезон менее теплым, чем осень 2022.

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