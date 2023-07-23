Август начнется с жары: какой будет погода в последний месяц лета

В первые дни августа (1−2 числа) будет преобладать поле высокого давления, говорит прогноз погоды.

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Какой будет погода в Украине в начале августа 2023 / Фото: pixabay.com

Синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха рассказала, какой будет погода в Украине в последний месяц лета.

По ее словам, прогноз погоды на август 2023 еще не составлен, но, судя по сегодняшним расчетам, именно в первые дни августа (1−2 числа) будет преобладать поле высокого давления, передает NV.

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"То есть это преимущественно без осадков. И, соответственно, температурные показатели уже будут несколько выше: +30 и выше будет не только по югу, а и по остальным областям", - сказала синоптик.

Погода в Киеве в августе 2023

Ранее Главред писал, что август в столице Украины будет самым холодным из трех летних месяцев. С 1 по 10 августа 2023 года температура воздуха в среднем прогреется до 20°C.

В августе осадков будет меньше, чем в июле. Общее количество дождливых дней будет около шести. При этом относительная влажность будет высокой – более 52%.

Максимальная температура воздуха днем составит +28 градусов, а минимальная температура в столице ночью - 13 градусов.

Самым теплым днем августа станет 21 число, а самым холодным – 14 августа.

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