Какой будет погода в Киеве летом 2023: синоптик назвал самые жаркие и холодные дни

Погода в Киеве летом 2023 года будет прохладнее, чем в прошлом году. Средняя температура воздуха составит около 20 градусов тепла, то есть на три градуса ниже. При этом осадков в столице будет больше. Синоптики wisemeteo прогнозируют всего 30 дождливых дней.
Погода в Киеве в июне 2023
Средняя температура в июне 2023 составит +19°C. При это в течение двух недель ожидаются дожди.
Максимальная температура воздуха днем – 28°C тепла, а самая низкая ночью – 12°C выше нуля.
Самым теплым днем будет 12 июня, а самым холодным – первый день этого месяца.
Прогноз погоды в Киеве на июль 2023
В июле средняя температура в Киеве повысится и составит 20 градусов выше нуля. К концу месяца потеплеет до +22°C.
В среднем в июне ожидается незначительное количество дней с осадками.
Максимальная температура днем – 29°C, а минимальная ночью – 11°C. Самый теплый день - 19 июля, самый холодный - 6 июля, в этот день также ожидается дождь.
28 июля в Киеве прогнозируют грозу.
Погода в Киеве в августе 2023
Август в столице Украины будет самым холодным из трех летних месяцев. С 1 по 10 августа 2023 года температура воздуха в среднем прогреется до 20°C.
В августе осадков будет меньше, чем в июле. Общее количество дождливых дней будет около шести. При этом относительная влажность будет высокой – более 52%.
Максимальная температура воздуха днем составит +28 градусов, а минимальная температура в столице ночью - 13 градусов.
Самым теплым днем августа станет 21 число, а самым холодным – 14 августа.
Как сообщал Главред, синоптик, кандидат географических наук Игорь Кибальчич также спрогнозировал, какой будет погода в Украине в мае 2023.
Также синоптик рассказал, какой будет погода в Украине летом 2023. Согласно прогнозу, лето будет относительно прохладным, но без резких скачков температур и осадков. Выше 29 градусов столбики термометров не поднимутся, а это означает, что невыносимой жары не будет.
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