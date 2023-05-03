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Какой будет погода в Киеве летом 2023: синоптик назвал самые жаркие и холодные дни

Анна Ярославская
3 мая 2023, 01:34
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Киевлян ждет довольно прохладное лето. Синоптик озвучил прогноз погоды на три месяца.
Погода в Киеве
Погода в Киеве летом 2023 будет комфортной и не очень дождливой / Фото: pixabay.com, УНИАН

Погода в Киеве летом 2023 года будет прохладнее, чем в прошлом году. Средняя температура воздуха составит около 20 градусов тепла, то есть на три градуса ниже. При этом осадков в столице будет больше. Синоптики wisemeteo прогнозируют всего 30 дождливых дней.

Погода в Киеве в июне 2023

Средняя температура в июне 2023 составит +19°C. При это в течение двух недель ожидаются дожди.

Максимальная температура воздуха днем – 28°C тепла, а самая низкая ночью – 12°C выше нуля.

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Самым теплым днем будет 12 июня, а самым холодным – первый день этого месяца.

Прогноз погоды в Киеве на июнь 2023
Прогноз погоды в Киеве на июнь 2023 / Фото wisemeteo.com

Прогноз погоды в Киеве на июль 2023

В июле средняя температура в Киеве повысится и составит 20 градусов выше нуля. К концу месяца потеплеет до +22°C.

В среднем в июне ожидается незначительное количество дней с осадками.

Максимальная температура днем – 29°C, а минимальная ночью – 11°C. Самый теплый день - 19 июля, самый холодный - 6 июля, в этот день также ожидается дождь.

28 июля в Киеве прогнозируют грозу.

Прогноз погоды в Киеве на июль 2023
Прогноз погоды в Киеве на июль 2023 / Фото wisemeteo.com

Погода в Киеве в августе 2023

Август в столице Украины будет самым холодным из трех летних месяцев. С 1 по 10 августа 2023 года температура воздуха в среднем прогреется до 20°C.

В августе осадков будет меньше, чем в июле. Общее количество дождливых дней будет около шести. При этом относительная влажность будет высокой – более 52%.

Максимальная температура воздуха днем составит +28 градусов, а минимальная температура в столице ночью - 13 градусов.

Самым теплым днем августа станет 21 число, а самым холодным – 14 августа.

Прогноз погоды в Киеве на август 2023
Прогноз погоды в Киеве на август 2023 / Фото wisemeteo.com

Как сообщал Главред, синоптик, кандидат географических наук Игорь Кибальчич также спрогнозировал, какой будет погода в Украине в мае 2023.

Также синоптик рассказал, какой будет погода в Украине летом 2023. Согласно прогнозу, лето будет относительно прохладным, но без резких скачков температур и осадков. Выше 29 градусов столбики термометров не поднимутся, а это означает, что невыносимой жары не будет.

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