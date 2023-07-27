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В Украину ворвется серьезное похолодание: синоптик уточнил прогноз погоды на неделю

Анна Ярославская
27 июля 2023, 12:56 обновлено 27 июля, 12:59
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Сегодня, 27 июля, дожди накроют почти всю территорию Украины. Сильно похолодает на Западе страны.
Погода
Погода в Украине в конце июля удивит похолоданием / Фото: pixabay.com

Погода в Украине в последние дни июля удивит новым похолоданием и дождями. При этом температура воздуха будет значительно отличаться в разных регионах Украины.

Погода на сегодня

Синоптик Укргидрометцентра прогнозирует, сегодня, 27 июля, дожди накроют почти всю территорию Украины. Сильно похолодает на Западе страны. В отдельных населенных пунктах максимальная температура воздуха сегодня не превысит 15 градусов тепла.

В северных областях будет чуть теплее, а в Киеве днем ожидается 20-22 выше нуля.

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В остальных регионах еще будет довольно жарко. На Донбассе и в Крыму столбики термометров поднимутся до +35 градусов.

Для большинства областей объявлено штормовое предупреждение в связи с грозами и шквальными порывами ветра.

"27 июля в Украине, кроме юго-востока, грозы, местами шквалы 15-20 м/с. В Одесской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Киевской, Черниговской, ночью и в большинстве западных областей - значительные дожди. Первый уровень опасности", - говорится в сообщении Укргидрометцентра в Facebook.

В Украине объявлено штормовое предупреждение
В Украине объявлено штормовое предупреждение / Фото facebook.com/UkrHMC

Погода на завтра, 28 июля

В пятницу, 28 июля, в западных областях дожди закончатся, а температура воздуха поднимется. В остальных регионах будет дождливо и похолодает. В среднем по стране днем ожидается 22-24 градусов тепла.

Погода на 29 июля

В субботу дожди ожидаются только на Донбассе, в Сумской и Харьковской областях. Столбики термометров покажут 21-24 градуса.

В центральных и южных областях снова потеплеет до +25 градусов.

В Закарпатской, Черновицкой, Ивано-Франковской, Николаевской областях и в Крыму ожидается около 29 градусов выше нуля.

Погода на 30 июля

В воскресенье, 30 июля, дожди вновь могут накрыть западные области, но температура воздуха останется на уровне 29 градусов.

В южных и центральных областях потеплеет местами до 31 градуса тепла, а в северных областях и в Киеве ожидается в среднем 25-27 градусов.

Погода на 31 июля

В понедельник, 31 июля, дожди распространятся с западных на центральные области, а вместе с ними начнется и очередная волна похолодания.

Погода на август 2023

Синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха рассказала, какой будет погода в Украине в последний месяц лета.

По ее словам, прогноз погоды на август 2023 еще не составлен, но, судя по сегодняшним расчетам, именно в первые дни августа (1−2 числа) будет преобладать поле высокого давления.

"То есть это преимущественно без осадков. И, соответственно, температурные показатели уже будут несколько выше: +30 и выше будет не только по югу, а и по остальным областям", - сказала синоптик.

Ранее синоптики рассказали, какой будет погода в Украине осенью 2023. Средняя температура воздуха ожидается на уровне 8°C, что делает сезон менее теплым, чем осень 2022.

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