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Будет еще жарче: Украину окутает 38-градусное пекло

Ангелина Подвысоцкая
4 августа 2023, 18:01 обновлено 4 августа, 18:10
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Жарче всего 5 августа будет на территории центральных и южных областей.
Будет еще жарче: Украину окутает 38-градусное пекло
Прогноз погоды в Украине на 5 августа / pixabay

Погода в Украине 5 августа станет невыносимой. Температура воздуха резко повысится. В этот день почти не ожидается осадков. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Погода на 5 августа

По данным Укргидрометцентра, в этот день местами ожидаются кратковременные дожди. Погода будет переменчивая, возможны грозы.

"В большинстве западных областей температура ночью 14-19°, днем 28-33°. На остальной территории малооблачная, сухая и жаркая погода с температурой ночью 18-23°, днем 31-36°. Ветер в Украине восточный, юго-восточный, 7-12 м/с", - говорится в сообщении.

видео дня
погода 6 августа
Прогноз погоды в Украине на 5 августа / фото: meteoprog

В Украине ударит +38

Синоптики с meteoprog предупреждают о том, что уже совсем скоро Украину будет "жарить". 5 августа температура воздуха повысится до +38 градусов тепла.

Жарче всего в этот день будет в Николаевской, Херсонской и Днепропетровской областях. С разницей в несколько градусов такая же погода будет держаться на территории северных, центральных, южных и восточных областей.

погода 6 августа
Прогноз погоды в Украине на 5 августа / фото: meteoprog

Немного прохладнее будет на территории западных областей. Там температура воздуха будет на уровне 30-32 градусов тепла. Во Львовской и Волынской областях будет 30 градусов тепла.

погода 6 августа
Прогноз погоды в Украине на 5 августа / фото: ventusky

Погода 5 августа в Киеве

В Киеве 5 августа осадков не прогнозируют. Температура воздуха ночью будет 18-23 градуса тепла, а днем повысится до 32-35 градусов тепла.

"Малооблачная сухая и жаркая погода. Ветер преимущественно южный 7-12 м/с", - сообщает Укргидрометцентр.

Погода на август в Украине

Ранее синоптики рассказали, какой будет погода в Киеве летом 2023. Оказалось, что август в столице будет самым холодным из трех летних месяцев. Максимальная температура воздуха днем составит +28 градусов, а минимальная температура в столице ночью - 13 градусов. Самым теплым днем августа станет 21 число, а самым холодным – 14 августа.

Позже синоптики рассказали, какой будет погода в последний месяц лета. В первые дни августа (1-2 числа) будет преобладать поле высокого давления. Осадков в этот период не ожидается, начнется настоящая жара.

В Укргидрометцентре сообщили, что в августе будет настоящая холодина, не следует ожидать жаркой погоды. Средние месячная температура ожидается всего 20-25 градусов тепла.

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