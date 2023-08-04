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На Солнце произошла сильная вспышка: Украину накроет мощная магнитная буря

Ангелина Подвысоцкая
4 августа 2023, 11:03 обновлено 4 августа, 11:11
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Ожидается, что магнитная буря обрушится на Украину уже 4-5 августа.
солнце, магнитная буря
Украину накроет сильная магнитная буря / фото: ua.depositphotos.com

Украину накроет сильная магнитная буря. Все из-за того, что на Солнце зафиксировали мощную вспышку, которая была направлена на Землю. Об этом сообщает The Watchers.

Вспышку зафиксировали 2 августа. Во время этого произошел также выброс корональной массы.

Ожидается, что магнитная буря обрушится на Землю 4-5 августа.

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Украину накроет почти 6-бальная магнитная буря

Meteoagent также подтверждает, что в Украине будет сильная магнитная буря. Уже сегодня, 4 августа, ее мощность будет достигать почти 6 баллов. 5 августа сила бури не уменьшится и также будет 6-бальной.

Лишь 6 августа магнитная буря станет слабее, ее мощность будет достигать 4 баллов.

магнитная буря
Украину накроет мощная магнитная буря / фото: meteoagent

Что происходит с человеком во время магнитной бури

Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:

  • головная боль,
  • головокружение,
  • тошнота,
  • боль в сердце,
  • слабость и сонливость,
  • боль в спине и суставах,
  • повышенное давление,
  • обострение хронических заболеваний.

Что делать при магнитной буре

Для того чтобы свести к минимуму негативное воздействие бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до неё.

Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.

Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.

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