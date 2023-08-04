На Солнце произошла сильная вспышка: Украину накроет мощная магнитная буря

Украину накроет сильная магнитная буря. Все из-за того, что на Солнце зафиксировали мощную вспышку, которая была направлена на Землю. Об этом сообщает The Watchers.
Вспышку зафиксировали 2 августа. Во время этого произошел также выброс корональной массы.
Ожидается, что магнитная буря обрушится на Землю 4-5 августа.
Украину накроет почти 6-бальная магнитная буря
Meteoagent также подтверждает, что в Украине будет сильная магнитная буря. Уже сегодня, 4 августа, ее мощность будет достигать почти 6 баллов. 5 августа сила бури не уменьшится и также будет 6-бальной.
Лишь 6 августа магнитная буря станет слабее, ее мощность будет достигать 4 баллов.
Что происходит с человеком во время магнитной бури
Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:
- головная боль,
- головокружение,
- тошнота,
- боль в сердце,
- слабость и сонливость,
- боль в спине и суставах,
- повышенное давление,
- обострение хронических заболеваний.
Что делать при магнитной буре
Для того чтобы свести к минимуму негативное воздействие бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до неё.
Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.
Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.
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