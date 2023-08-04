Бешеная жара захватит всю страну: какие "сюрпризы" готовит погода в Украине на выходные

Небольшие дожди ожидаются лишь в нескольких областях государства, во всех остальных регионах стоит быть готовыми к сухой и жаркой погоде.

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Погода в Украине в выходные будет жаркой/ Unsplash

Погода в Украине в выходные 5 и 6 августа будет одной из самых жарких за последнее время. Наше государство накроют сухие и жаркие воздушные массы, которые придут с Ближнего Востока и Средней Азии, поэтому стоит быть готовыми к тому, что температура воздуха существенно возрастет.

Самые высокие температурные показатели будут фиксироваться в центральных, южных и восточных областях, а на западе Украины ожидается более комфортная влажная погода. Таким прогнозом погоды на выходные поделился синоптик Игорь Кибальчич, пишет meteoprog.

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Погода в Украине в субботу, 5 августа

В субботу, 5 августа, в нескольких западных областях ожидаются дожди. Так, грозовые дожди, а местами шквалы прогнозируются в Закарпатской, Волынской, Ивано-Франковской и Львовской областях. Будет ветер 15-20 м/с. В других областях на Западе, кроме названных выше, дождей не предвидится. Температура воздуха ночью составит +17...+22°С, днем +29...+34°С.

В северных областях не будет осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью будет в пределах +17...+22 °С, днем +30...+35 °С.

Центральные регионы накроет сухая жаркая погода. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +17...+ 22°С, днем +30...+ 35°С.

На юге нашего государства осадков не ожидается, также будет малооблачно. Ночью температура воздуха составит +18...+ 23°С, днем будет температура +33...+ 38°С, на побережье морей около +28...+ 33°С.

В восточных областях Украины прогнозируется сухая и солнечная погода. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит +14...+19°С, днем +30...+35°С.

Погода в Украине в воскресенье, 6 августа

На западе Украины погода будет неустойчивой. Ночью не ожидается существенных осадков, а днем наоборот стоит быть готовыми к грозовым дождям. Местами будут сильные ливни с градом и шквалами, 17-22 м/с. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться в диапазоне +17...+22°С, днем +29...+34°С, в Карпатах и на Закарпатье +20...+25°С.

Северные области не будет отпускать жаркая и сухая погода. Ветер будет юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +17. ..+ 22°С, днем +32...+ 37°С.

В центральных областях жара лишь усилится, при этом осадков не прогнозируется. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, днем местами порывы, 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +19. ..+ 24°С, днем +34...+ 39°с.

Также сухая и жаркая погода не будет сдавать своих позиций в южной части Украины. Там ветер будет юго-восточный, 9-14 м/с, днем местами порывы, 15-20 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +20...+25°С, днем +34...+39°С, на побережье морей +28...+33°С.

Сухо и жарко будет и на востоке Украины. Ветер будет юго-восточный, 9-14 м/с. Температура воздуха ночью составит +19...+24°С, днем +34...+39°с.

Ранее сообщалось, что синоптик назвала самый жаркий период конца лета. Август, как ожидается, может стать самым жарким месяцем года. К самым высоким температурам стоит быть готовыми в период до 10 августа.

Также сообщалось, что на Солнце произошла сильная вспышка, Украину накроет мощная магнитная буря. Ожидается, что магнитная буря обрушится на Украину уже 4-5 августа.

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