"Таких температур еще не было": синоптик назвала самый жаркий период конца лета

Погода в Украине в августе может превзойти все ожидания – среднемесячная температура воздуха вероятнее всего на 2 градуса будет превышать климатическую норму.
Ожидаемые августовские температуры будут даже больше, чем в июне и июле, хотя в предыдущие месяцы норма тоже была превышена. Таким прогнозом поделилась представительница Укргидрометцентра Наталья Птуха, пишет "Новое время".
"Скорее всего, среднемесячная температура (в августе – ред.) на 2 градуса может быть выше климатической нормы, в то время как предыдущие 2 месяца были на 1-1,5 градуса жарче по этому показателю", – рассказала Птуха.
Она отметила, что сейчас Всемирная метеорологическая организация фиксирует температурные рекорды по всему земному шару.
О том, станет ли август самым жарким месяцем в году, пока говорить рано, отметила синоптик. При этом она добавила, что самые высокие температуры в текущем месяце ожидаются в первые 10 дней.
"По прогнозам, если он у нас на 2 градуса будет теплее климатической нормы (по среднемесячным показателям), соответственно, это несколько выше, чем было в июне и июле. И мы уже видим, что таких высоких температур, которые сейчас прогнозируем на первую декаду августа, в июле и в июне не было", – отметила Птуха.
Ранее в Укргидрометцентре отмечали, что Украину накроет адская жара. Погода в Украине 3 августа будет невероятно жаркой. В этот день лишь в некоторых областях синоптики прогнозируют осадки.
Также ранее сообщалось, что Украину накрыла мощнейшая магнитная буря. Магнитный шторм достигает почти 6-ти баллов. Магнитная буря в Украине затянется на 4 дня. Ее мощность будет постепенно падать.
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