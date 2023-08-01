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Украину будет плавить: синоптики назвали дату максимальной жары

Мария Тупик
1 августа 2023, 10:02 обновлено 1 августа, 10:16
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В Украину идет сильная жара. В конце недели температура воздуха в большинстве областей будет +39-41 градус.
погода, погода в Украине
Погода в Украине на август / goodfon.com

Погода в Украине в начале августа будет максимально жаркой. Как сообщают синоптики, температура может достигнуть +40 градусов.

Синоптик Наталья Диденко предупредила, что в Украину заходит сильная жара.

"Внимание! В Украину идет сильная жара! В конце недели, в течение 4-6 августа, температура воздуха в большинстве областей будет кусать 32-39 градусами, на востоке и юге, вероятно, будет до +40!"- сообщила она.

видео дня

По ее данным, в ближайшие дни также ожидается высокая температура на юге и востоке Украины.

"Но все же к сильной жаре надо готовиться большинству украинских граждан в конце недели", - уточнила синоптик.

По данным Диденко, только западные области Украины смогут избежать сильной жары.

Карта погоды
Карта погоды / meteoprog.com

Погода на август 2023 в Украине

В нынешнем году, согласно свежим прогностическим данным, август в нашей стране окажется контрастным как по распределению температуры воздуха, так и в плане количества осадков.

"В первой декаде месяца с высокой вероятностью нас ожидает период аномальной жары, которая будет вызвана поступлением сухого и знойного воздуха со Средней Азии и Ближнего Востока. В период ориентировочно с 4 по 8 августа в центральных, южных и восточных областях дневная температура может достигнуть отметок +36…+41 °С. В западных и северных областях в связи с близостью фронтальных разделов и большего количества облачности температурный фон будет заметно ниже", - рассказал синоптик Игорь Кибальчич.

Во второй декаде августа ожидается перестройка атмосферных процессов, что повлечёт за собой существе понижение температуры в большинстве областей Украины, а также более обильные дожди.

погода а августе
Погода а августе в Украине 2023 / meteoprog.com

"После 20-го августа погодные условия над Украиной и в целом над Европой примут более динамичный характер, что будет проявляться в более частой смене барических образований (циклонов, антициклонов). Осадки пройдут в большинстве регионов страны, а температурный фон будет колебаться в пределах средних многолетних показателей", - говорит синоптик.

Таким образом, среднемесячная температура в Украине ожидается в пределах +20…+26 °С, что окажется на 1,5 – 2 °С выше нормы. В южных и восточных областях местами на 3 – 4 °С выше средних многолетних показателей. Осадки в течение месяца будут распределяться неравномерно, однако в западных областях традиционно их будет больше, местами выше нормы на 50 – 80 %.

Погода в Украине

Синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха рассказала, какой будет погода в Украине в последний месяц лета.

По ее словам, прогноз погоды на август 2023 еще не составлен, но, судя по сегодняшним расчетам, именно в первые дни августа (1−2 числа) будет преобладать поле высокого давления.

Ранее синоптики рассказали, какой будет погода в Украине осенью 2023. Средняя температура воздуха ожидается на уровне 8°C, что делает сезон менее теплым, чем осень 2022.

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