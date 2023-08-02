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Атаковал почти 6-бальный шторм: Украину накрыла мощнейшая магнитная буря

Ангелина Подвысоцкая
2 августа 2023, 20:21 обновлено 2 августа, 20:24
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Магнитная буря в Украине затянется на 4 дня. Её мощность постепенно будет падать.
солнце, магнитная буря
Украину накрыла мощная магнитная буря / фото: pixabay

Очень сильная магнитная буря накрыла Украину. Магнитный шторм достигает почти 6-ти баллов. Об этом сообщает meteoagent.

Буря накрыла страну еще 1 августа, а её мощность достигала почти 5 баллов. Однако уже 2 августа сила магнитной бури увеличилась на 1 единицу - до почти 6-ми баллов, что сделало её опасной для здоровья.

Начиная с 3 августа магнитная буря станет слабее на одну единицу и будет достигать почти 5-бальной мощности.

видео дня

Штормить будет до 4 августа включительно. В пятницу мощность магнитной бури будет достигать также почти 5-ти баллов.

магнитная буря
Украину накрыла мощная магнитная буря / фото: meteoagent

Что происходит с человеком во время магнитной бури

Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:

  • головная боль,
  • головокружение,
  • тошнота,
  • боль в сердце,
  • слабость и сонливость,
  • боль в спине и суставах,
  • повышенное давление,
  • обострение хронических заболеваний.

Что делать при магнитной буре

Для того чтобы свести к минимуму негативное воздействие бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до неё.

Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.

Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.

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