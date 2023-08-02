Атаковал почти 6-бальный шторм: Украину накрыла мощнейшая магнитная буря

Очень сильная магнитная буря накрыла Украину. Магнитный шторм достигает почти 6-ти баллов. Об этом сообщает meteoagent.
Буря накрыла страну еще 1 августа, а её мощность достигала почти 5 баллов. Однако уже 2 августа сила магнитной бури увеличилась на 1 единицу - до почти 6-ми баллов, что сделало её опасной для здоровья.
Начиная с 3 августа магнитная буря станет слабее на одну единицу и будет достигать почти 5-бальной мощности.
Штормить будет до 4 августа включительно. В пятницу мощность магнитной бури будет достигать также почти 5-ти баллов.
Что происходит с человеком во время магнитной бури
Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:
- головная боль,
- головокружение,
- тошнота,
- боль в сердце,
- слабость и сонливость,
- боль в спине и суставах,
- повышенное давление,
- обострение хронических заболеваний.
Что делать при магнитной буре
Для того чтобы свести к минимуму негативное воздействие бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до неё.
Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.
Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.
Больше новостей о погоде: