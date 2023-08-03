Атакует настоящее "пекло": в Украине ударит +36

4 августа погода в Украине будет жаркой. Почти всю страну накроет духота.

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Прогноз погоды в Украине на 4 августа / фото: pexels

Погода в Украине 4 августа станет невыносимой. Температура воздуха резко повысится. В этот день не ожидается даже осадков. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

4 июня будет настолько жарко, что синоптики предупреждаются о пожарной опасности. Чрезвычайный уровень опасности будет сохраняться в Тернопольской, Хмельницкой, Житомирской и Донецкой областях.

Погода на 4 августа

По данным Укргидрометцентра, в этот день кратковременные дожди ожидаются только в западных областях и на Житомирщине. Местами могут быть грозы. На остальной территории будет без осадков, малооблачно.

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"Ветер южный, юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 15-20°, на побережье морей до 22°; днем 29-34°, на крайнем западе страны 23-28°; в Карпатах ночью 12-17°, днем 21-26°", - говорится в сообщении.

Карта погоды / фото: meteoprog

В Украине ударит +36

Синоптики из meteoprog предупреждают о том, что уже совсем скоро Украину будет "жарить". 4 августа температура воздуха повысится до +36 градусов тепла.

Жарче всего в этот день будет в Кировоградской области. С разницей в несколько градусов такая же погода будет держаться на территории северных, центральных, южных и восточных областей.

Прогноз погоды в Украине на 4 августа / фото: meteoprog

Прохладнее будет лишь на территории западных областей. Так, например, во Львове температура воздуха днем повысится до 26 градусов тепла.

Прогноз погоды в Украине на 4 августа / фото: ventusky

Погода 4 августа в Киеве

В Киеве 4 августа осадков не прогнозируют. Температура воздуха ночью будет 15-20 градусов тепла, а днем повысится до 30-34 градусов тепла.

"Малооблачно, без осадков. Ветер преимущественно южный 5-10 м/с", - сообщает Укргидрометцентр.

Погода на август в Украине

Ранее синоптики рассказали, какой будет погода в Киеве летом 2023. Оказалось, что август в столице будет самым холодным из трех летних месяцев. Максимальная температура воздуха днем составит +28 градусов, а минимальная температура в столице ночью - 13 градусов. Самым теплым днем августа станет 21 число, а самым холодным – 14 августа.

Позже синоптики рассказали, какой будет погода в последний месяц лета. В первые дни августа (1-2 числа) будет преобладать поле высокого давления. Осадков в этот период не ожидается, начнется настоящая жара.

В Укргидрометцентре сообщили, что в августе будет настоящая холодина, не следует ожидать жаркой погоды. Средние месячная температура ожидается всего 20-25 градусов тепла.

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