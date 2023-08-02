Украину накроет сильнейшее пекло: где будет "жарить" сильнее всего

Лишь ночью 3 августа синоптики прогнозируют кратковременные дожди с грозами.

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Прогноз погода в Украине на 3 августа / фото: pexels

Погода в Украине 3 августа будет невероятно жаркой. В этот день лишь в некоторых областях синоптики прогнозируют осадки. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Ночью 3 августа в большинстве северных, центральных и южных областей будут кратковременные дожди с грозами. Днем осадки ожидаются только на крайнем западе и востоке.

Синоптики предупреждают о І уровне опасности.

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Прогноз погоды в Украине на 3 августа / фото: Укргидрометцентр

Погода на 3 августа

В Украине 3 августа ожидается переменная облачность. Ветер будет незначительный - 3-8 м/с.

В целом в этот день будет тепло, в некоторых регионах даже жарко. Самая высокая температура воздуха будет в южных областях.

"Температура ночью 13-18°, на юге и востоке страны 17-22°; днем 25-30°, в Одесской области до 33°; в Карпатах ночью 7-12°, днем 20-25°", - говорится в сообщении.

Прогноз погоды в Украине на 3 августа / фото: Укргидрометцентр

Погода 3 августа в Киеве

В Киеве и Киевской области 3 августа будет переменная облачность. Ночью синоптики прогнозируют кратковременные дожди с грозами. Днем осадков не ожидают.

"Ветер западный 3-8 м/с. Температура ночью 13-18°, днем 25-30°; по Киеву ночью 16-18°, днем 27-29°", - говорится в сообщении.

Погода на август в Украине

Ранее синоптики рассказали, какой будет погода в Киеве летом 2023. Оказалось, что август в столице будет самым холодным из трех летних месяцев. Максимальная температура воздуха днем составит +28 градусов, а минимальная температура в столице ночью - 13 градусов. Самым теплым днем августа станет 21 число, а самым холодным – 14 августа.

Позже синоптики рассказали, какой будет погода в последний месяц лета. В первые дни августа (1-2 числа) будет преобладать поле высокого давления. Осадков в этот период не ожидается, начнется настоящая жара.

В Укргидрометцентре сообщили, что в августе будет настоящая холодина, не следует ожидать жаркой погоды. Средние месячная температура ожидается всего 20-25 градусов тепла.

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