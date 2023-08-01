Атакуют сразу 3 циклона: Украину зальет грозовыми ливнями

2 августа температура воздуха в Украине будет составлять 25-32 градуса тепла.

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Прогноз погоды в Украине на 2 августа / Коллаж: Главред, фото: pexels

Погода в Украине 2 августа значительно ухудшится. В Европе началась циклоническая депрессия, атакует сразу 3 циклона - Xan, Ventur и Wenzeslaus. Об этом сообщает синоптик Наталка Диденко.

На погоду в Украине 2 августа будет влиять циклон Wenzeslaus.

Прогноз погоды в Украине на 2 августа / фото: facebook/tala.didenko

Погода на 2 августа

В Украине ожидаются грозовые дожди. Утром и днем они накроют западные области, а вечером - северные, центральные области и Одесскую область.

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"Также в конце суток 2-го августа местами подощит на крайнем востоке Украины. От осадков смогут завтра увернуться Днепропетровщина, значительная часть Полтавщины, восток Кировоградщины, Херсонщина, Николаевщина, Запорожье и Крым", - говорится в сообщении.

Температура воздуха в Украине будет 25-32 градуса тепла.

Прогноз погоды в Украине на 2 августа / фото: facebook/tala.didenko

Погода 2 августа в Киеве

В Киеве 2 августа будет теплая погода. Однако сильной жары ожидать не следует. Температура воздуха будет на уровне 29 градусов тепла.

"Дождь и гроза предполагаются в столице в среду вечером. Не забывайте, что при грозах возможны более сильный ливень, шквалы и град", - говорится в сообщении.

Погода на август в Украине

Ранее синоптики рассказали, какой будет погода в Киеве летом 2023. Оказалось, что август в столице будет самым холодным из трех летних месяцев. Максимальная температура воздуха днем составит +28 градусов, а минимальная температура в столице ночью - 13 градусов. Самым теплым днем августа станет 21 число, а самым холодным – 14 августа.

Позже синоптики рассказали, какой будет погода в последний месяц лета. В первые дни августа (1-2 числа) будет преобладать поле высокого давления. Осадков в этот период не ожидается, начнется настоящая жара.

В Укргидрометцентре сообщили, что в августе будет настоящая холодина, не следует ожидать жаркой погоды. Средние месячная температура ожидается всего 20-25 градусов тепла.

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