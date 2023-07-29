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Разжарит до +33: Украину окутает сильнейшая жара

Ангелина Подвысоцкая
29 июля 2023, 19:08 обновлено 29 июля, 19:13
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В некоторых регионах синоптики прогнозируют сильные дожди с грозами.
лето, погода
Прогноз погоды в Украине на 30 июля / фото: pexels

Погода в Украине 30 июля будет жаркой. Однако в некоторых регионах продолжатся дожди с грозами. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В этот день ожидается переменная облачность. Ветер будет сменных направлений с силой 3-8 м/с.

Погода на 30 июля

Ночью на Закарпатье и Прикарпатье будут кратковременные дожди с грозами. Днем дожди прогнозируют на территории западных областей, а также в Житомирской, Киевской, Винницкой и Черкасской областях. На остальных территориях осадков 30 июля не будет.

видео дня

"Температура ночью 12-17°, днем 22-27°; в южной части ночью 18-23°, днем 28-33°", - говорится в сообщении.

погода
Прогноз погоды в Украине на 30 июля / фото: meteoprog
погода
Прогноз погоды в Украине на 30 июля / фото: Укргидрометцентр

Погода 30 июля в Киеве

В Киеве 30 июля ночью осадков не будет. Однако днем синоптики прогнозируют кратковременный дождь, местами с грозами. В целом в столице ожидается переменная облачность.

Ветер в этот день будет 3-8 м/с.

"Температура ночью 12-17°, днем 22-27°; по Киеву ночью 15-17°, днем 25-27°", - говорится в сообщении.

Погода на август в Украине

Ранее синоптики рассказали, какой будет погода в Киеве летом 2023. Оказалось, что август в столице будет самым холодным из трех летних месяцев. Максимальная температура воздуха днем составит +28 градусов, а минимальная температура в столице ночью - 13 градусов. Самым теплым днем августа станет 21 число, а самым холодным – 14 августа.

Позже синоптики рассказали, какой будет погода в последний месяц лета. В первые дни августа (1-2 числа) будет преобладать поле высокого давления. Осадков в этот период не ожидается, начнется настоящая жара.

В Укргидрометцентре сообщили, что в августе будет настоящая холодина, не следует ожидать жаркой погоды. Средние месячная температура ожидается всего 20-25 градусов тепла.

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