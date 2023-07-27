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Сильный ветер и мощные грозы: в Украине будет бушевать непогода

Ангелина Подвысоцкая
27 июля 2023, 19:00
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Синоптики предупреждают о том, что из-за непогоды в Украине объявили І уровень опасности.
гроза, погода
Прогноз погоды в Украине 28 июля / фото: pexels

Погода в Украине 28 июля будет прохладной. В некоторых областях будут очень сильные порывы ветра. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В большинстве областей будут сильные грозы. Без осадков будет только в западных областях, а также в Житомирской, Киевской и Винницкой. Местами будут шквалы до 15-20 м/с.

"В Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской, Сумской областях значительные дожди", - говорится в сообщении.

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В Украине объявили І уровень опасности.

Погода на 28 июля

В этот день в Украине будет облачной с прояснениями. Осадков не будет только в западных, некоторых северных областях и в Одесской области.

В Украине 28 июля не будет жарко. Температура воздуха значительно снизится.

"Ветер северо-западный (в восточной части - юго-восточный), 7-12 м/с. Температура ночью 12-17°, на востоке страны до 21°, в западных областях 9-14°; днем 20-25°, в Одесской области до 28°", - говорится в сообщении.

погода в Украине
Прогноз погоды в Украине 28 июля / фото: Укргидрометцентр
погода в Украине
Прогноз погоды в Украине 28 июля / фото: Укргидрометцентр

Погода 28 июля в Киеве

28 июля в Киеве осадков не ожидается, будет облачно с прояснениями.

"Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 20-25°; по Киеву ночью 13-15°, днем 22-24°", - говорится в сообщении.

Погода на август в Украине

Ранее синоптики рассказали, какой будет погода в Киеве летом 2023. Оказалось, что август в столице будет самым холодным из трех летних месяцев. Максимальная температура воздуха днем составит +28 градусов, а минимальная температура в столице ночью - 13 градусов. Самым теплым днем августа станет 21 число, а самым холодным – 14 августа.

Позже синоптики рассказали, какой будет погода в последний месяц лета. В первые дни августа (1-2 числа) будет преобладать поле высокого давления. Осадков в этот период не ожидается, начнется настоящая жара.

В Укргидрометцентре сообщили, что в августе будет настоящая холодина, не следует ожидать жаркой погоды. Средние месячная температура ожидается всего 20-25 градусов тепла.

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