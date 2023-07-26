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Будет настоящая холодрыга: Украину накроют грозовые дожди и шквалы

Ангелина Подвысоцкая
26 июля 2023, 19:20 обновлено 26 июля, 19:26
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По данным Укргидрометцентра, только в Луганской и Донецкой областях 27 июля не будет осадков.
гроза, погода
Прогноз погоды в Украине на 27 июля / фото: pexels

Погода в Украине 27 июля серьезно ухудшится. Всю страну накроют грозовые дожди. Только в двух областях не будет осадков. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптики предупреждают о сильных грозах, значительных дождях и шквалах. В Украине объявили І уровень опасности.

"По прогнозу Укргидрометцентра, 27 июля в Украине, кроме юго-востока, грозы, местами шквалы 15-20 м/с. В Одесской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Киевской, Черниговской, ночью и в большинстве западных областей — значительные дожди", - сообщает ГСЧС.

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Погода на 27 июля

27 июля в Украине значительно похолодает, будет облачно. Почти всю страну накроют дожди, грозы и местами шквалы до 15-29 м/с. В Одесской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Киевской, Черниговской, ночью и в большинстве западных областей будут значительные дожди.

"Ветер преимущественно юго-восточный (в западных и северных областях - северо-западный), 7-12 м/с. Температура в западных областях ночью 10-15°, днем 14-19°; в восточных и юго-восточных областях ночью 20-25°, днем 31-36°; на остальной территории ночью 15-20°, днем 21-26°", - говорится в сообщении.

погода в Украине
Прогноз погоды в Украине на 27 июля / фото: Укргидрометцентр
погода в Украине
Прогноз погоды в Украине на 27 июля / фото: Укргидрометцентр

Погода 27 июля в Киеве

Ночью и утром 27 июля в Киеве будет ливень. Днем дождь станет слабее. Также синоптики предупреждают о грозе.

В этот день ожидаются также шквалы 15-20 м/с. объявлено предупреждение о I уровне опасности.

"Ветер северо-западный 7-12 м/с, кое-где шквалы 15-20 м/с. Температура ночью 14-19°, днем 20-25°; по Киеву ночью 16-18°, днем 20-22°", - говорится в сообщении.

Погода на август в Украине

Ранее синоптики рассказали, какой будет погода в Киеве летом 2023. Оказалось, что август в столице будет самым холодным из трех летних месяцев. Максимальная температура воздуха днем составит +28 градусов, а минимальная температура в столице ночью - 13 градусов. Самым теплым днем августа станет 21 число, а самым холодным – 14 августа.

Позже синоптики рассказали, какой будет погода в последний месяц лета. В первые дни августа (1-2 числа) будет преобладать поле высокого давления. Осадков в этот период не ожидается, начнется настоящая жара.

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