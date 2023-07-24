Украину окутает сильнейшая жарища: какие три региона будут "задыхаться"

Погода в Украине в ближайшие дни будет очень жаркой. Как сообщают синоптики, в северных областях будут дожди, на западе страны грозы.
На юге, востоке и в центре будет без осадков и сильная жара.
Температура ночью в Украине будет 16-21, днем 27-32, на юге до 35, на крайнем западе страны 24-29; в Карпатах ночью 12-17 °, днем 20-25 °.
В западных, днем и северных, большинстве центральных и Одесской областях кратковременные дожди, грозы, днем на Закарпатье и Прикарпатье местами значительные дожди; на остальной территории без осадков.
Ветер южный, юго-западный, 7-12 м/с, днем в западных, местами в северных, центральных и южных областях порывы 15-20 м/с.
Погода в Киеве будет пасмурной, но облака будут занимать свое место под солнцем до самого вечера. Осадков в столице не будет.
Погода на август в Украине
Погода в Украине в ближайшее время будет невероятно жаркой. Август будет припекать и "радовать" своей жарой.
По данным синоптиков, аномально высокие температуры будут в середине месяца - столбики градусника поднимутся до отметки 37. Это, вероятно, станет рекордом этого лета.
Также стоит напомнить, что Украину атакует жара из Сахары. Весь разогретый слой воздуха из Сахары начнет двигаться с юго-запада на территорию Европы, в том числе и в Украину.
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